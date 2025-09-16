Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái ở địa điểm nhạy cảm

TPO - Cơ quan Bảo vệ Nhà nước Ba Lan (SOP) đã vô hiệu hóa một máy bay không người lái đang hoạt động trên các khu vực của chính phủ, bao gồm Phố Parkowa và Cung điện Belweder, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết trên mạng xã hội X, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau các vụ vi phạm không phận gần đây.

Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc, và cảnh sát đang tiến hành điều tra, ông Tusk cho biết thêm.

Sự việc xảy ra sau khi Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái nghi của Nga xâm phạm không phận nước này ngày 10/9, đặt các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tình trạng báo động cao.

Thời điểm đó, ít nhất 19 máy bay không người lái đã xâm phạm không phận Ba Lan, buộc nước này phải viện dẫn Điều 4 của hiệp ước NATO, trong đó quy định các đồng minh NATO sẽ tham vấn lẫn nhau khi sự toàn vẹn lãnh thổ của liên minh bị đe dọa.

Ngày 12/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã tuyên bố khởi động chiến dịch "Eastern Sentry" nhằm tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông của liên minh, để đối phó với các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái.

Đan Mạch, Pháp, Anh và Đức đã đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu, tàu chiến và hệ thống phòng không cho sứ mệnh này.