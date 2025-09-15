Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận về TikTok

Minh Hạnh

TPO - Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận về ứng dụng TikTok, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, trong ngày đàm phán thứ hai tại Madrid (Tây Ban Nha) nhằm giải quyết căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Vòng đàm phán mới nhất giữa phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra tại Madrid. Phiên họp đầu tiên đã kết thúc vào ngày 14/9 sau khoảng 6 giờ mà không có dấu hiệu nào cho thấy có bước đột phá.

Các nội dung đàm phán chính bao gồm ứng dụng TikTok, thuế quan và kinh tế. Theo Reuters, các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về việc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok.

“Mọi việc vẫn đang rất tốt đẹp. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và tôi tôn trọng tất cả các đối tác”, Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh.

Ông nói rằng, cả hai bên đều đã đạt được tiến triển về các chi tiết kỹ thuật, nhưng việc đạt được thỏa thuận về các vấn đề khác sẽ rất khó khăn.

"Các đối tác Trung Quốc của chúng tôi đã đưa ra một yêu cầu rất quyết liệt", ông Bessent nói thêm. "Chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có thể đạt được điều đó vào lúc này hay không. Chúng tôi không sẵn sàng hy sinh an ninh quốc gia vì một ứng dụng mạng xã hội”.

Bộ trưởng cho biết, ngay cả khi không đạt được thỏa thuận về việc Trung Quốc thoái vốn khỏi TikTok, thì điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

7p3iurhf5vlmjc2i7qxc26ipcy.jpg
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trước khi tham gia cuộc họp với phái đoàn Mỹ ngày 15/9 tại Madrid. (Ảnh: Reuters)
4prt5ivipzm4jdnx5idmkvghdm.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Kết quả khả dĩ nhất của các cuộc đàm phán tại Madrid là công ty ByteDance (Trung Quốc) - chủ sở hữu của TikTok - được gia hạn thời gian thoái vốn khỏi các hoạt động tại Mỹ trước ngày 17/9, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa tại thị trường Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc, TikTok có khả năng bị cấm tại Mỹ trừ khi được chuyển giao cho chủ sở hữu Mỹ.

Phát biểu ngày 15/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết, Bắc Kinh không có thông tin mới nào để cung cấp về vấn đề này. "Liên quan đến TikTok, Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định lập trường của mình", ông Lin nói mà không tiết lộ cụ thể.

Minh Hạnh
Reuters
#Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent #TikTok #đàm phán thương mại #Mỹ #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục