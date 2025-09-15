Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nga - Ukraine tuyên bố trái ngược về tình hình chiến trường

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội nước này đã tiến vào các huyện biên giới phía bắc tỉnh Sumy, khu vực mà quân đội Nga đã nỗ lực thiết lập chỗ đứng trong nhiều tháng qua.

1453885.jpg
(Ảnh: Tass)

Trong bài phát biểu tối 14/9, ông Zelensky trích dẫn lời chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể ở các khu vực Donetsk và Kharkiv dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km.

"Đã có những kết quả tốt ở các khu vực biên giới của tỉnh Sumy", ông nói, trích lời Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi. "Các đơn vị của chúng tôi đang tiếp tục tiến về phía biên giới Ukraine”.

Kể từ khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk vào đầu năm nay, quân đội Nga đã cố gắng thiết lập cái mà Điện Kremlin gọi là vùng đệm ở Sumy.

skynews-kursk-ukraine-map-685430.jpg
Tỉnh Sumy của Ukraine giáp tỉnh Kursk của Nga. (Bản đồ: Sky News)

Ở chiến trường Donbass, Nga tuyên bố giành thêm các địa bàn mới gần như hằng ngày. Tuy nhiên theo ông Zelensky, quân đội Ukraine đang “tiếp tục hoạt động theo hướng Dobropillia - thị trấn gần Pokrovsk, một trong những trọng điểm trong chiến dịch quân sự kéo dài của Nga tại Donetsk”.

"Điều quan trọng là các cuộc tấn công của Nga đang bị quân ta đẩy lùi”, ông Zelensky nói.

Đáp lại, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk do Nga chỉ định - ông Denis Pushilin - cho biết trong một video được đăng tải trực tuyến, rằng lực lượng Nga đang áp sát với thế gọng kìm gần các ngôi làng xung quanh Pokrovsk.

Lực lượng Ukraine rút khỏi Kupiansk?

Ông Zelensky tuyên bố, lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể gần Kupiansk, một khu vực ở đông bắc vùng Kharkiv chịu áp lực liên tục của Nga trong nhiều tháng.

Nhưng theo người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự - Dân sự Kharkiv - ông Vitaly Ganchev, lực lượng vũ trang Ukraine trên thực tế đã rút khỏi thành phố Kupiansk, chỉ còn lại một số nhóm nhỏ ở lại các vị trí được phòng thủ kiên cố.

“Các đội tấn công của chúng tôi đã có mặt tại thành phố. Họ thực tế đã ở ngay trung tâm Kupiansk. Điều này cho thấy các nhóm vũ trang Ukraine đã rời khỏi thành phố, chỉ ở lại các khu vực được phòng thủ kiên cố và đang tích cực rút lui khỏi các vị trí tiền tuyến. Họ nhận ra rằng việc ở lại Kupiansk sẽ là một bản án tử hình đối với họ", ông Ganchev nói với kênh truyền hình Soloviev Live.

Minh Hạnh
Tass, Pravda
#Ukraine #Nga #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Donetsk #Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi #tỉnh Sumy

Xem thêm

Cùng chuyên mục