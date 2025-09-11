Ukraine tung video tấn công tàu Nga

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái tấn công tàu đa năng của Nga gần vịnh Novorossiysk.

Một máy bay không người lái (UAV) thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã nhắm trúng tàu đa chức năng của Hạm đội Biển Đen của Nga ngoài khơi Novorossiysk, gây thiệt hại đáng kể.

Theo DIU, con tàu của Nga đã bị bắn trúng khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra vịnh Novorossiysk, nơi Hạm đội Biển Đen đang đóng quân.

Theo ước tính của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, con tàu bị nhắm tới có giá ước tính khoảng 60 triệu USD, được đưa vào sử dụng năm 2015.

DIU cho biết Nga có bốn tàu thuộc Dự án MPSV07. Các tàu được trang bị hệ thống sonar quét ngang và thiết bị tình báo điện tử.

Trong những tuần gần đây, lực lượng đặc nhiệm của DIU đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Nga ở khu vực Biển Đen, bao gồm cả Crimea. Gần đây nhất, hai trạm radar thuộc hệ thống phòng không của Nga cùng một hệ thống tác chiến điện tử đã bị tấn công trên bán đảo này.