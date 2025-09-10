Ba Lan tạm thời đóng cửa trung tâm hậu cần dành cho Ukraine

TPO - Ba Lan đã tạm thời đóng cửa sân bay Rzeszow–Jasionka - trung tâm trung chuyển vũ khí quan trọng cho Kiev, sau khi Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

Không quân Ukraine đưa tin, trong đêm ngày 9, rạng sáng 10/9, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Máy bay không người lái của Nga được cho là đã vượt qua biên giới Ukraine và xâm nhập không phận Ba Lan.

Theo cơ quan này, sân bay Rzeszow–Jasionka đã phải đóng cửa tạm thời. Ngoài sân bay Rzeszow, Ba Lan cũng đã đóng cửa không phận trên sân bay Lublin.

Theo dữ liệu từ Flightradar, hiện không có máy bay chở khách nào được ghi nhận xuất hiện gần Rzeszow và Lublin. Tuy nhiên, hoạt động của máy bay quân sự đã được phát hiện trong khu vực.

Bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan sau đó thông báo, để đảm bảo an toàn cho không phận, Ba Lan đã kích hoạt mọi điều kiện an ninh cần thiết.

"Máy bay của Ba Lan và đồng minh đang hoạt động trong không phận, trong khi hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar được đặt ở mức sẵn sàng cao nhất", tuyên bố của cơ quan này nêu rõ.

Ba Lan thường xuyên điều động máy bay chiến đấu khi Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

Trước đó, ngày 8/9, lực lượng biên phòng Ba Lan báo cáo đã phát hiện mảnh vỡ của một vật thể bay không xác định tại một ngôi làng gần biên giới với Belarus. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các sự cố tương tự xảy ra tại quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.