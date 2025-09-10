Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ba Lan đóng cửa biên giới vì nước láng giềng tập trận chung với Nga

Minh Hạnh

TPO - Ba Lan sẽ đóng cửa biên giới với Belarus do cuộc tập trận quân sự chung do Nga dẫn đầu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Minsk và Warsaw.

Cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Nga và Belarus mang tên Zapad (Phía Tây), đã gây ra những lo ngại về an ninh tại các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Ba Lan, Litva và Latvia. Zapad - 2025 sẽ được tổ chức tại miền Tây nước Nga và Belarus.

“Ngày 12/9, cuộc tập trận Nga - Belarus sẽ bắt đầu tại Belarus, rất gần biên giới Ba Lan”, ông Tusk phát biểu tại một cuộc họp chính phủ. "Do đó, vì lý do an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới với Belarus, bao gồm cả các cửa khẩu đường sắt, từ nửa đêm 11/9”.

Đại sứ quán Belarus và Nga tại Warsaw chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Lực lượng biên phòng của Litva ngày 9/9 cho biết, nước này cũng sẽ tăng cường bảo vệ biên giới với Belarus và Nga do cuộc tập trận Zapad.

20190112-eum990.jpg
Ngoài Nga, Belarus còn giáp Ukraine, Ba Lan, Latvia và Litva. Các quốc gia đánh dấu bằng màu xanh là thành viên NATO. (Ảnh: The Economist)

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus đã xuống mức thấp mới kể từ khi Nga, đồng minh của Minsk, bùng phát xung đột với Ukraine vào năm 2022. Ba Lan đã đóng cửa hầu hết các cửa khẩu biên giới với Belarus, chỉ còn hai cửa khẩu vẫn hoạt động.

Tuần trước, truyền thông Belarus đưa tin, một công dân Ba Lan đã bị bắt tại Belarus vì sở hữu các tài liệu liên quan đến cuộc tập trận Zapad, nghi là hoạt động gián điệp.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, cuộc tập trận Zapad - 2025 sẽ bao gồm các hoạt động diễn tập về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu vượt âm Oreshnik do Nga sản xuất.

NATO cũng đang tổ chức các cuộc tập trận ở phía biên giới của mình vào khoảng thời gian tương tự.

Đầu tháng 9, Ba Lan đã khởi động cuộc tập trận Iron Defender - 25, với sự tham gia của khoảng 30.000 quân Ba Lan và quân đồng minh, cùng khoảng 600 đơn vị thiết bị quân sự.

Trong khi đó tại Litva, cuộc tập trận Thunder Strike đã bắt đầu trong tháng này với khoảng 17.000 quân Litva và quân đồng minh tham gia.

Minh Hạnh
Reuters
#Ba Lan #Belarus #Nga #tập trận chung Zapad #biên giới Belarus #NATO #Ukraine

