Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Ukraine Zelensky đến Bỉ dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu

Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm thứ Năm (18/12), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Bỉ để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 18/12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu bước vào cuộc họp quan trọng tại Brussels (Bỉ) nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về phương án sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027.

2b7099de-44f4-4436-bcec-52ef10d0df50.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Truyền thông Ukraine đưa tin, Tổng thống Zelensky đã có mặt tại Brussels để tham dự hội nghị. Người phát ngôn của Tổng thống, Serhii Nykyforov cho biết ông Zelensky sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp Hội đồng châu Âu, sau đó sẽ có một loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước thành viên.

Theo Reuters, trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này là nỗ lực của các nhà lãnh đạo EU nhằm thống nhất cách thức cung cấp cho Ukraine khoản vay trị giá hàng tỷ euro, trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với nhu cầu tài chính cấp bách.

Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn đang được lưu giữ tại Euroclear, một ngân hàng có trụ sở tại Bỉ, để đảm bảo cho một khoản vay lớn dành cho Kiev. Tuy nhiên, Bỉ bày tỏ lo ngại kế hoạch này chưa thực sự chặt chẽ về mặt pháp lý và tài chính. Bên cạnh đó, Ý cũng bày tỏ quan ngại tương tự.

Hiện EU vẫn chưa đạt được lập trường thống nhất về việc cấp khoản vay bồi thường xung đột cho Ukraine. Một số quốc gia ủng hộ việc sử dụng tài sản của Nga, trong khi các nước khác đề xuất áp dụng cơ chế nợ chung của khối.

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho khoản vay dài hạn, EU cho biết có "phương án B", đó là thực hiện một khoản vay tạm thời từ ngân sách chung của khối nhằm hỗ trợ Ukraine ngay từ đầu năm 2026.

Quỳnh Như
Reuters, RBC-Ukraine
#EU #Ukraine #hội nghị thượng đỉnh #Brussels #tài chính #Nga #tài sản đóng băng #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục