Tổng thống Ukraine Zelensky đến Bỉ dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu

Ngày 18/12, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu bước vào cuộc họp quan trọng tại Brussels (Bỉ) nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về phương án sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Truyền thông Ukraine đưa tin, Tổng thống Zelensky đã có mặt tại Brussels để tham dự hội nghị. Người phát ngôn của Tổng thống, Serhii Nykyforov cho biết ông Zelensky sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp Hội đồng châu Âu, sau đó sẽ có một loạt cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước thành viên.

Theo Reuters, trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này là nỗ lực của các nhà lãnh đạo EU nhằm thống nhất cách thức cung cấp cho Ukraine khoản vay trị giá hàng tỷ euro, trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với nhu cầu tài chính cấp bách.

Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn đang được lưu giữ tại Euroclear, một ngân hàng có trụ sở tại Bỉ, để đảm bảo cho một khoản vay lớn dành cho Kiev. Tuy nhiên, Bỉ bày tỏ lo ngại kế hoạch này chưa thực sự chặt chẽ về mặt pháp lý và tài chính. Bên cạnh đó, Ý cũng bày tỏ quan ngại tương tự.

Hiện EU vẫn chưa đạt được lập trường thống nhất về việc cấp khoản vay bồi thường xung đột cho Ukraine. Một số quốc gia ủng hộ việc sử dụng tài sản của Nga, trong khi các nước khác đề xuất áp dụng cơ chế nợ chung của khối.

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho khoản vay dài hạn, EU cho biết có "phương án B", đó là thực hiện một khoản vay tạm thời từ ngân sách chung của khối nhằm hỗ trợ Ukraine ngay từ đầu năm 2026.