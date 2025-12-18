Bloomberg: Thổ Nhĩ Kỳ muốn trả lại hệ thống S-400 cho Nga

TPO - Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch trả lại hệ thống phòng không S-400 cho Nga, được Ankara mua cách đây khoảng 10 năm. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm cải thiện mối quan hệ với Mỹ và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác, Bloomberg đưa tin.

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nêu vấn đề hệ thống phòng không S-400 trong cuộc gặp với lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Turkmenistan tuần trước. Theo báo cáo, cuộc đàm phán diễn ra sau các cuộc thảo luận tương tự trước đó giữa các quan chức hai nước.

Văn phòng của Tổng thống Erdogan và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ từ chối bình luận. Điện Kremlin phủ nhận bất kỳ đề nghị nào như vậy đã được đưa ra trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ankara và Washington đang thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ và những trở ngại đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình máy bay tiêm kích F-35.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cho biết, Ankara đang tiến gần hơn đến việc từ bỏ hệ thống S-400, dự đoán vấn đề này có thể được giải quyết trong vòng bốn đến sáu tháng tới.

Các nguồn tin từ Bloomberg cho biết, việc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thiết bị quân sự của Nga có thể cải thiện đáng kể quan hệ với Washington, mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và giúp Ankara tiếp cận được máy bay chiến đấu F-35.