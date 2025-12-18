Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Bloomberg: Thổ Nhĩ Kỳ muốn trả lại hệ thống S-400 cho Nga

Quỳnh Như

TPO - Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch trả lại hệ thống phòng không S-400 cho Nga, được Ankara mua cách đây khoảng 10 năm. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm cải thiện mối quan hệ với Mỹ và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác, Bloomberg đưa tin.

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nêu vấn đề hệ thống phòng không S-400 trong cuộc gặp với lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Turkmenistan tuần trước. Theo báo cáo, cuộc đàm phán diễn ra sau các cuộc thảo luận tương tự trước đó giữa các quan chức hai nước.

Văn phòng của Tổng thống Erdogan và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ từ chối bình luận. Điện Kremlin phủ nhận bất kỳ đề nghị nào như vậy đã được đưa ra trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo.

s-400.jpg
Hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ankara và Washington đang thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ và những trở ngại đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình máy bay tiêm kích F-35.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cho biết, Ankara đang tiến gần hơn đến việc từ bỏ hệ thống S-400, dự đoán vấn đề này có thể được giải quyết trong vòng bốn đến sáu tháng tới.

Các nguồn tin từ Bloomberg cho biết, việc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thiết bị quân sự của Nga có thể cải thiện đáng kể quan hệ với Washington, mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và giúp Ankara tiếp cận được máy bay chiến đấu F-35.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng chuyển giao hệ thống phòng không S-400 trị giá 2,5 tỷ USD vào năm 2017. Hợp đồng đã hoàn thành vào năm 2019. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thành viên NATO đầu tiên mua các hệ thống phòng không này từ Nga, và quyết định của Ankara đã gây ra phản ứng gay gắt từ Washington.

Mỹ lập luận rằng việc triển khai các hệ thống radar của Nga cùng với máy bay của NATO tiềm ẩn những rủi ro về tình báo và an ninh không thể chấp nhận được. Sau đó, Washington đã loại Ankara khỏi chương trình F-35 vào năm 2019 và áp đặt các biện pháp trừng phạt trong khuôn khổ Đạo luật chống kẻ thù của Mỹ thông qua hành động trừng phạt (CAATSA).

Quỳnh Như
Pravda
#Thổ Nhĩ Kỳ #S-400 #Nga #Mỹ #NATO #F-35 #hệ thống phòng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục