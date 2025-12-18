Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga khởi đóng hai tàu ngầm vào đầu năm 2026

Quỳnh Như

TPO - Nga xác nhận hai tàu ngầm diesel - điện Velikiye Luki thuộc Dự án 677 Lada sẽ được khởi đóng vào đầu năm 2026 tại xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg, theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước.

Phát biểu sau lễ thượng cờ tàu ngầm diesel - điện Velikiye Luki tại xưởng đóng tàu Admiralty (thuộc Tập đoàn đóng tàu thống nhất của Nga, USC) ở St. Petersburg, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev hôm thứ Ba (16/12) cho biết, hai tàu ngầm diesel - điện lớp Velikiye Luki thuộc Dự án 677 Lada dự kiến ​​sẽ được khởi đóng vào đầu năm 2026.

"Chúng tôi đã biên chế một tàu ngầm Velikiye Luki, và hiện còn hai chiếc đang ở các giai đoạn thi công khác nhau. Theo đơn đặt hàng quốc phòng hiện hành, hợp đồng mua thêm hai tàu ngầm Dự án 677 Lada đã được ký kết. Tôi tin rằng ngay đầu năm tới, chúng tôi sẽ sớm tham dự lễ đặt ky của những tàu này. Đây chính là nền tảng của lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân Nga", Đô đốc Alexander Moiseyev nói.

taungam.jpg

Trước đó, ông Viktor Yevtukhov, người phụ trách chính sách quốc phòng thuộc Văn phòng Tổng thống Nga cho biết, tính đến cuối năm 2025, các nhà đóng tàu đã bàn giao 19 tàu chiến và 3 tàu ngầm cho Hải quân Nga.

Dự án 677 Lada được truyền thông Nga mô tả là thế hệ tiếp theo của dòng tàu ngầm Dự án 877 Paltus/Varshavyanka (Kilo), được Cục Thiết kế Trung ương Rubin ở St. Petersburg phát triển vào những năm 1990.

Các tàu này có trọng lượng choán nước khoảng 1.700-1.800 tấn khi nổi và khoảng 2.700 tấn khi lặn, với chiều dài tổng thể khoảng 67 - 72 mét và chiều rộng 7,1 mét, mớn nước khoảng 6,5 mét. Tàu có thể lặn ở độ sâu 300 mét, tốc độ tối đa khi lặn khoảng 21 hải lý/giờ và khả năng hoạt động liên tục lên đến 45 ngày với thủy thủ đoàn khoảng 35 người.

Tàu ngầm Dự án 677 nổi tiếng với khả năng tàng hình, được trang bị hệ thống bảo vệ âm thanh tiên tiến nhất và hệ thống sonar mạnh mẽ. Những tàu ngầm này được trang bị hệ thống tên lửa và ngư lôi, cho phép chúng tấn công cả mục tiêu trên biển và trên đất liền.

Quỳnh Như
Tass
#tàu ngầm #Nga #Velikiye Luki #Dự án 677 #USC #tàu chiến #quốc phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục