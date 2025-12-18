Nga khởi đóng hai tàu ngầm vào đầu năm 2026

TPO - Nga xác nhận hai tàu ngầm diesel - điện Velikiye Luki thuộc Dự án 677 Lada sẽ được khởi đóng vào đầu năm 2026 tại xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg, theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước.

Phát biểu sau lễ thượng cờ tàu ngầm diesel - điện Velikiye Luki tại xưởng đóng tàu Admiralty (thuộc Tập đoàn đóng tàu thống nhất của Nga, USC) ở St. Petersburg, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev hôm thứ Ba (16/12) cho biết, hai tàu ngầm diesel - điện lớp Velikiye Luki thuộc Dự án 677 Lada dự kiến ​​sẽ được khởi đóng vào đầu năm 2026.

"Chúng tôi đã biên chế một tàu ngầm Velikiye Luki, và hiện còn hai chiếc đang ở các giai đoạn thi công khác nhau. Theo đơn đặt hàng quốc phòng hiện hành, hợp đồng mua thêm hai tàu ngầm Dự án 677 Lada đã được ký kết. Tôi tin rằng ngay đầu năm tới, chúng tôi sẽ sớm tham dự lễ đặt ky của những tàu này. Đây chính là nền tảng của lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân Nga", Đô đốc Alexander Moiseyev nói.

Trước đó, ông Viktor Yevtukhov, người phụ trách chính sách quốc phòng thuộc Văn phòng Tổng thống Nga cho biết, tính đến cuối năm 2025, các nhà đóng tàu đã bàn giao 19 tàu chiến và 3 tàu ngầm cho Hải quân Nga.

Dự án 677 Lada được truyền thông Nga mô tả là thế hệ tiếp theo của dòng tàu ngầm Dự án 877 Paltus/Varshavyanka (Kilo), được Cục Thiết kế Trung ương Rubin ở St. Petersburg phát triển vào những năm 1990.

Các tàu này có trọng lượng choán nước khoảng 1.700-1.800 tấn khi nổi và khoảng 2.700 tấn khi lặn, với chiều dài tổng thể khoảng 67 - 72 mét và chiều rộng 7,1 mét, mớn nước khoảng 6,5 mét. Tàu có thể lặn ở độ sâu 300 mét, tốc độ tối đa khi lặn khoảng 21 hải lý/giờ và khả năng hoạt động liên tục lên đến 45 ngày với thủy thủ đoàn khoảng 35 người.

Tàu ngầm Dự án 677 nổi tiếng với khả năng tàng hình, được trang bị hệ thống bảo vệ âm thanh tiên tiến nhất và hệ thống sonar mạnh mẽ. Những tàu ngầm này được trang bị hệ thống tên lửa và ngư lôi, cho phép chúng tấn công cả mục tiêu trên biển và trên đất liền.