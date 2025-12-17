Quan chức Ukraine công bố danh sách 15 quốc gia hỗ trợ quân sự

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal mới đây đã công bố những cam kết quan trọng từ các đối tác hỗ trợ quốc phòng cho Kiev.

Phát biểu sau cuộc họp lần thứ 32 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (Nhóm Ramstein) Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal cho biết, Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh trong năm 2026, trong đó, 15 quốc gia đã đưa ra những cam kết mới về hỗ trợ lâu dài cho Kiev.

Theo ông, trong năm 2025, các đối tác đã cam kết gần 5 tỷ USD cho sản xuất quốc phòng của Ukraine và thêm 5 tỷ USD khác để mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine. Đây là những khoản tiền kỷ lục và phải đặt mục tiêu duy trì trong năm 2026.

Quan chức Ukraine nhấn mạnh, trong cuộc họp Nhóm Ramstein, Kiev đã nhận được những cam kết quan trọng từ nhiều đối tác, đồng thời ông đã công bố danh sách 15 quốc gia cung cấp các gói viện trợ mới cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal.

Theo tuyên bố, Đức sẽ cung cấp 11,5 tỷ euro vào năm 2026 để hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, tập trung vào phòng không, máy bay không người lái và đạn pháo. Ukraine cũng đã nhận được các hệ thống Patriot và IRIS-T mới từ Berlin.

Anh đã phân bổ 600 triệu bảng Anh để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine bằng cách sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga, quỹ của các đối tác và ngân sách quốc gia. Canada sẽ cung cấp thêm 30 triệu Canada cho máy bay không người lái, tên lửa AIM-9, cảm biến quang điện tử và các viện trợ quân sự khác của Ukraine.

Hà Lan dự kiến sẽ phân bổ 700 triệu euro cho máy bay không người lái, trong đó có 400 triệu euro dành cho các sản phẩm do Ukraine sản xuất. Montenegro đang chuẩn bị đóng góp cho chương trình Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) và quỹ Hỗ trợ và Đào tạo An ninh NATO cho Ukraine (NSATU).

Bên cạnh đó, Đan Mạch sẽ đóng góp thêm một nguồn tài chính mới cho PURL, tập trung vào lĩnh vực hàng không của Ukraine, đồng thời cung cấp gói viện trợ thứ 29 trị giá 250 triệu euro, bao gồm máy bay không người lái, hệ thống phòng không và hỗ trợ cho lực lượng không quân.

Estonia cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine ở mức tối thiểu 0,25% GDP, tương đương khoảng 142 triệu euro, đồng thời đóng góp 9 triệu euro cho liên minh công nghệ thông tin. Latvia sẽ duy trì mức viện trợ 0,25% GDP, tương đương 110 triệu euro, tập trung vào máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và chương trình PURL.

Cộng hòa Séc đã tài trợ việc cung cấp 760.000 quả đạn pháo cho năm 2026 theo sáng kiến ​​của nước này. Bồ Đào Nha sẽ đóng góp vào sáng kiến ​​của Cộng hòa Séc và cung cấp 10 triệu euro cho máy bay không người lái.

Lithuania dự kiến đóng góp hơn 220 triệu euro vào năm 2026, bao gồm các khoản đóng góp cho PURL, chương trình Patriot, sáng kiến ​​của Cộng hòa Séc và các nỗ lực rà phá bom mìn. Luxembourg sẽ phân bổ 100 triệu euro vào năm 2026 và đóng góp thêm 15 triệu euro cho PURL.

Ngoài ra, New Zealand sẽ cung cấp 15 triệu USD cho chương trình PURL. Na Uy dự kiến ​​chi khoảng 7 tỷ USD viện trợ quân sự tổng cộng vào năm 2026, bao gồm hỗ trợ cho các hệ thống phòng không của Mỹ và sáng kiến ​​của Cộng hòa Séc. Ba Lan sẽ cung cấp đạn pháo 155mm và thực hiện các dự án chung với Ukraine.