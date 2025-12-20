Ukraine tập kích đoàn xe bọc thép Nga gần 'chảo lửa' Pokrovsk

TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt, nhằm phá hủy một lượng lớn xe bọc thép Nga gần thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.

Toàn cảnh cuộc tấn công. (Nguồn: Pravda)

Trong thông báo ngày 19/12, Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng Tấn công đường không của Ukraine cho biết đã xác định được một đoàn xe bọc thép Nga nhờ thông tin tình báo và hoạt động trinh sát trên không.

Phía Ukraine cho rằng, Nga đã lên kế hoạch sử dụng các phương tiện này trong các cuộc tấn công trên mặt trận Pokrovsk.

Để làm suy yếu tiềm lực tấn công của Nga, lực lượng Ukraine đã lên kế hoạch và thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy các phương tiện đã được xác định. Chiến dịch được tiến hành bằng máy bay không người lái bởi nhóm Lasar - một đơn vị đặc nhiệm của Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Các mục tiêu bị phá hủy bao gồm: Một hệ thống tên lửa đất-đối-không 9K33 Osa, hai xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, một xe quân sự chở đạn dược…

Ngoài ra, nhóm Lasar còn còn tấn công năm xe tăng, sáu xe chiến đấu bọc thép, hai xe quân sự và bốn ô tô.

Quân đoàn 7 đã công bố một đoạn video cho thấy các cuộc tấn công vào cụm thiết bị của Nga.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.