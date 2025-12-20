Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Phóng viên bất ngờ cầu hôn bạn gái giữa cuộc họp báo trên truyền hình của Tổng thống Nga

Minh Hạnh

TPO - Trong một diễn biến bất ngờ tại cuộc họp báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, một chàng trai trẻ đã tận dụng cơ hội trên sóng trực tiếp để cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của người đứng đầu Điện Kremlin và hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.

anh-chup-man-hinh-2025-12-19-luc-235635-9878.jpg
Phóng viên trẻ cầu hôn bạn gái trong chương trình của Tổng thống Putin.

Mặc một bộ vest, đeo nơ đỏ và cầm tờ giấy có dòng chữ “Tôi muốn kết hôn”, phóng viên Kirill Bazhanov (23 tuổi) đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Putin trong cuộc họp báo ngày 19/12 và được mời phát biểu.

“Tôi biết bạn gái tôi đang xem cuộc họp báo này... Olga, làm vợ anh nhé”, Bazhanov ngập ngừng nói, và mời người đứng đầu Điện Kremlin đến dự đám cưới của mình. "Thưa ngài Tổng thống, chúng tôi rất vui mừng được đón ngài tại lễ cưới của chúng tôi".

Sau đó, Bazhanov tiếp tục đặt câu hỏi cho tổng thống về chi phí sinh hoạt cao ở Nga. Phóng viên trẻ nói rằng, anh và vị hôn thê đã bên nhau 8 năm, nhưng không đủ khả năng sinh con vì khoản trả góp nhà quá cao. Theo Bazhanov, khoản trả góp cho một căn hộ một phòng ngủ sẽ lên tới 50.000 rúp/tháng trong 30 năm.

Đáp lại, Tổng thống Putin nói: “Phóng viên Kirill vừa hỏi về điều kiện vật chất cho các gia đình trẻ. Đúng vậy, người đàn ông nên là trụ cột. Vì vậy ngay tại đây, chúng ta hãy cùng nhau quyên góp đủ tiền cho đám cưới của họ”. Ông cũng khuyên cặp đôi nên chuyển đến khu vực có lãi suất trả góp khoảng 2% thay vì 6%.

Sau khi trả lời câu hỏi của Bazhanov, ông Putin tiếp tục chương trình.

Khoảng một giờ sau, người dẫn chương trình ngắt lời Tổng thống Putin để thông báo tin vui: Olga đã đồng ý với lời cầu hôn của Bazhanov. Lãnh đạo Điện Kremlin cùng các khán giả vỗ tay chúc mừng phóng viên trẻ.

Theo truyền thông Nga, Olga - khi chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai - đã nói rằng: “Lúc chúng ta gặp nhau, em mới 12 tuổi, và em chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng ta sẽ có một câu chuyện tình yêu cảm động và dịu dàng như vậy. Em yêu anh rất nhiều, và câu trả lời của em, tất nhiên, là có!”

jumu42cjm5jnvkpvthif4xd5u4.jpg
zgc53yba2jkr7putbsy2inei2a.jpg
l5jtox4nnvjq3m3hsljdbfvtsm.jpg
Toàn cảnh cuộc họp báo và hỏi đáp thường niên của Tổng thống Nga Putin ngày 19/12. (Ảnh: Reuters)

Chiều 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì phiên hỏi đáp thường niên trên truyền hình để tổng kết những kết quả trong năm 2025.

Cuộc họp báo của ông Putin đã kết thúc sau khoảng 4 tiếng rưỡi. Ước tính, ông đã đề cập đến hơn 70 chủ đề khác nhau, từ xung đột Ukraine và các vấn đề địa chính trị rộng lớn hơn, đến các vật thể thiên hà, trí tuệ nhân tạo, các vấn đề trong nước và những khiếu nại của người dân.

Minh Hạnh
Reuters, Republic World
