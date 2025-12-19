Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Mỹ ký gói chi tiêu gần 1 nghìn tỷ USD cho quốc phòng

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành gói chi tiêu quốc phòng lên đến gần 1 nghìn tỷ USD với nhiều điều khoản, quy định từ số lượng tàu chiến, máy bay và hệ thống tên lửa được mua, đến việc tăng lương cho binh lính và cách giải quyết các mối đe dọa địa chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) của năm tài chính 2026 nâng chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục 901 tỷ USD, nhiều hơn 8 tỷ USD so với yêu cầu của Tổng thống Trump.

Việc ký ban hành đạo luật diễn ra một cách lặng lẽ. Không có buổi lễ nào tại Phòng Bầu dục, cũng không có sự tham dự của các phóng viên.

Trái ngược với quan điểm của lãnh đạo Mỹ, đạo luật bao gồm một số điều khoản nhằm tăng cường an ninh ở châu Âu. Ông Trump vốn tỏ ra khá lạnh nhạt với việc này, cho rằng các đồng minh châu Âu nên tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình. Chiến lược An ninh Quốc gia mới được công bố của ông được xem là thân thiện với Nga và là sự đánh giá lại mối quan hệ của Mỹ với châu Âu.

Đáng chú ý, đạo luật cung cấp 800 triệu USD cho Ukraine - 400 triệu USD mỗi năm trong hai năm tiếp theo - như một phần của Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine. Khoản tiền này sẽ được chi trả cho các công ty Mỹ để mua vũ khí cho quân đội Ukraine.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm của ông Trump đang đàm phán với Ukraine và Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 4 năm giữa hai nước.

Đạo luật cũng cấp phép cho Sáng kiến ​​An ninh Baltic, tăng lương gần 4% cho quân nhân, đồng thời cung cấp 175 triệu USD để hỗ trợ quốc phòng cho Latvia, Lithuania và Estonia.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố, rằng ông Trump ủng hộ dự luật này vì nó hợp pháp hóa thành luật nhiều khía cạnh trong các sắc lệnh hành pháp của ông, bao gồm cả việc tài trợ cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng.

Trong một thông cáo được chia sẻ trực tuyến, Hạ nghị sĩ Rick Allen (đảng Cộng hòa, bang Georgia) cho biết: "Với chữ ký của Tổng thống Trump, Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm tài chính 2026 chính thức hiện thực hóa chương trình hòa bình thông qua sức mạnh của chúng ta, với khoản đầu tư mang tính hệ thống vào quốc phòng.

Dự luật lưỡng đảng này không chỉ đảm bảo lực lượng chiến đấu của Mỹ là lực lượng mạnh nhất trên thế giới, mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống cho các quân nhân của chúng ta”.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #chi tiêu quốc phòng #Mỹ #tỷ đô

