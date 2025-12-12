Tổng thống Nga điện đàm, thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống Venezuela

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và khẳng định Mátxcơva vẫn ủng hộ Caracas trong bối cảnh áp lực từ bên ngoài gia tăng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố, rằng ông Putin và ông Maduro đã thảo luận về mong muốn thực hiện thỏa thuận đối tác chiến lược, đồng thời triển khai nhiều dự án chung liên quan đến kinh tế và năng lượng.

“Tổng thống Nga Putin bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela, tái khẳng định sự ủng hộ đối với các chính sách của Chính phủ Venezuela nhằm bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia trong bối cảnh áp lực bên ngoài ngày càng gia tăng”, hãng tin Reuters trích tuyên bố.

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu trên Biển Caribe được cho là đang vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Washington. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã gia tăng hoạt động quân sự ở khu vực Caribe, nhắm vào những gì mà Washington mô tả là tàu của các băng đảng ma túy.

Phát biểu ngày 11/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích cụ thể về vụ thu giữ tàu chở dầu.

"Tôi thực sự hy vọng Mỹ - vốn tự cho mình quyền tiến hành các hoạt động như vậy - sẽ giải thích bằng cách nào đó, vì sự tôn trọng đối với các thành viên khác của cộng đồng quốc tế”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết, Mátxcơva muốn tổ chức các cuộc thảo luận về hoạt động chống buôn bán ma túy, và hy vọng việc đảm bảo an ninh hàng hải sẽ được tiến hành tập thể, để không quốc gia nào phải đối mặt với các hành động đơn phương.