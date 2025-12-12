Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga điện đàm, thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và khẳng định Mátxcơva vẫn ủng hộ Caracas trong bối cảnh áp lực từ bên ngoài gia tăng.

zdydhq3ndnjhpo4yiujgmnszmy.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố, rằng ông Putin và ông Maduro đã thảo luận về mong muốn thực hiện thỏa thuận đối tác chiến lược, đồng thời triển khai nhiều dự án chung liên quan đến kinh tế và năng lượng.

“Tổng thống Nga Putin bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela, tái khẳng định sự ủng hộ đối với các chính sách của Chính phủ Venezuela nhằm bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia trong bối cảnh áp lực bên ngoài ngày càng gia tăng”, hãng tin Reuters trích tuyên bố.

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu trên Biển Caribe được cho là đang vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Washington. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã gia tăng hoạt động quân sự ở khu vực Caribe, nhắm vào những gì mà Washington mô tả là tàu của các băng đảng ma túy.

Phát biểu ngày 11/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích cụ thể về vụ thu giữ tàu chở dầu.

"Tôi thực sự hy vọng Mỹ - vốn tự cho mình quyền tiến hành các hoạt động như vậy - sẽ giải thích bằng cách nào đó, vì sự tôn trọng đối với các thành viên khác của cộng đồng quốc tế”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết, Mátxcơva muốn tổ chức các cuộc thảo luận về hoạt động chống buôn bán ma túy, và hy vọng việc đảm bảo an ninh hàng hải sẽ được tiến hành tập thể, để không quốc gia nào phải đối mặt với các hành động đơn phương.

Minh Hạnh
Reuters, Anadolu Agency
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro #tàu chở dầu Nga #Mỹ #Hoa hậu Venezuela 2025 #Biển Caribe

Xem thêm

Cùng chuyên mục