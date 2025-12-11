Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Venezuela phản ứng sau vụ Mỹ bắt giữ tàu chở dầu trên Biển Caribe

Minh Hạnh

TPO - Venezuela lên tiếng chỉ trích Washington sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu trên Biển Caribe.

693a223085f5407ac13c9050-8252.jpg
Hình ảnh từ vụ bắt giữ. (Ảnh chụp màn hình)

Vụ bắt giữ được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi công bố hôm 10/12. Bà cho biết, con tàu này bị bắt khi đang vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt.

Venezuela lên án hành động của Mỹ, cho rằng chiến dịch này được tiến hành nhằm thu giữ tài nguyên một cách trái phép. Chính phủ Venezuela tuyên bố sẽ “quyết tâm bảo vệ chủ quyền, tài nguyên thiên nhiên và phẩm giá quốc gia của mình”.

Các hãng tin xác định con tàu bị bắt là The Skipper, một tàu chở dầu mang cờ Guyana bị Mỹ trừng phạt năm 2022 vì bị cáo buộc cung cấp dầu cho Iran và Hezbollah.

Theo Reuters, con tàu đã rời cảng Puerto Jose của Venezuela vào ngày 4 - 5/12 sau khi bốc dỡ khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô.

Venezuela từ lâu đã lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cảnh báo Washington không nên bắt đầu một cuộc chiến.

Vụ việc này dự kiến ​​sẽ gây ra sự chậm trễ xuất khẩu trong ngắn hạn và có thể khiến một số chủ tàu e ngại, các chuyên gia và nhà phân tích cho biết. Trước đó, Washington chưa từng can thiệp vào việc xuất khẩu dầu của Venezuela, vốn được vận chuyển bởi các tàu của bên thứ ba.

Theo Reuters, siêu tàu chở dầu bị bắt giữ là một phần của "hạm đội ngầm" gồm các tàu chở dầu bị trừng phạt. Chúng thường tắt tín hiệu hoặc che giấu vị trí để không bị phát hiện.

Ngày 10/12, có tới hơn 80 tàu đang chở dầu hoặc chờ chở dầu tập trung ở vùng biển Venezuela hoặc gần bờ biển nước này, trong đó có hơn 30 tàu thuộc diện trừng phạt của Mỹ, Anh hoặc châu Âu, theo phân tích từ Lloyd's List Intelligence.

Minh Hạnh
Reuters
#Venezuela #Mỹ #tàu chở dầu #Biển Caribe

