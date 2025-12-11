Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Anh lần đầu thừa nhận có binh sĩ hoạt động ở Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Anh xác định danh tính một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Anh thiệt mạng tại Ukraine là George Hooley thuộc Trung đoàn Đổ bộ đường không. Đây là lần đầu tiên London công khai thừa nhận binh sĩ Anh đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine.

Binh sĩ George Hooley (28 tuổi) đã thiệt mạng trong một vụ việc mà Bộ Quốc phòng Anh mô tả là một “tai nạn thương tâm” khi đang quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm một hệ thống phòng thủ mới “xa tiền tuyến”.

Tờ Telegraph dẫn lời một nguồn tin quốc phòng cho biết, đây là trường hợp tử vong chính thức đầu tiên của quân đội Anh tại Ukraine.

Năm ngoái, Anh thừa nhận rằng một “số lượng nhỏ nhân sự” đang phục vụ với vai trò hỗ trợ tại Ukraine. London là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kiev, và hơn 56.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện trong khuôn khổ Chiến dịch Interflex do Anh dẫn đầu.

Kênh Telegram Rybar của Nga, chuyên đưa tin về xung đột Ukraine, cho biết ít nhất 100 công dân Anh được cho là đã tham gia “Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ Ukraine”.

Theo tờ The Telegraph, ít nhất 40 công dân Anh đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Ukraine kể từ năm 2022.

Nga khẳng định việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí và chương trình huấn luyện cho Ukraine khiến họ trở thành các bên tham gia cuộc xung đột. Mátxcơva tuyên bố sẽ coi bất kỳ binh lính nước ngoài nào trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #binh sĩ Anh #lính dù Anh #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục