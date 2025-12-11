Anh lần đầu thừa nhận có binh sĩ hoạt động ở Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Anh xác định danh tính một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Anh thiệt mạng tại Ukraine là George Hooley thuộc Trung đoàn Đổ bộ đường không. Đây là lần đầu tiên London công khai thừa nhận binh sĩ Anh đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine.

Binh sĩ George Hooley (28 tuổi) đã thiệt mạng trong một vụ việc mà Bộ Quốc phòng Anh mô tả là một “tai nạn thương tâm” khi đang quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm một hệ thống phòng thủ mới “xa tiền tuyến”.

Tờ Telegraph dẫn lời một nguồn tin quốc phòng cho biết, đây là trường hợp tử vong chính thức đầu tiên của quân đội Anh tại Ukraine.

Năm ngoái, Anh thừa nhận rằng một “số lượng nhỏ nhân sự” đang phục vụ với vai trò hỗ trợ tại Ukraine. London là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho Kiev, và hơn 56.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện trong khuôn khổ Chiến dịch Interflex do Anh dẫn đầu.

Kênh Telegram Rybar của Nga, chuyên đưa tin về xung đột Ukraine, cho biết ít nhất 100 công dân Anh được cho là đã tham gia “Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ Ukraine”.

Theo tờ The Telegraph, ít nhất 40 công dân Anh đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Ukraine kể từ năm 2022.

Nga khẳng định việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí và chương trình huấn luyện cho Ukraine khiến họ trở thành các bên tham gia cuộc xung đột. Mátxcơva tuyên bố sẽ coi bất kỳ binh lính nước ngoài nào trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp.