Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga bổ sung lô cường kích - ném bom Su-34 mới vào kho vũ khí

Quỳnh Như

TPO - Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC, thuộc tập đoàn nhà nước Rostec của Nga) đã bàn giao lô máy bay cường kích - ném bom Su-34 mới cho Bộ Quốc phòng Nga, theo Rostec.

"Tập đoàn máy bay thống nhất đã sản xuất và bàn giao lô cường kích - ném bom Su-34 mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Các máy bay đã hoàn thành một loạt các thử nghiệm trên mặt đất và trên không cần thiết tại nhà máy", Rostec cho biết trong một tuyên bố.

41fa7f50-2b04-4afc-bad6-5ba3cc77f73f.jpg

Tập đoàn Rostec nhấn mạnh, nhờ tính linh hoạt và kho vũ khí hiện đại, Su-34 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, khiến nó trở thành một trong những vũ khí trọng yếu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ.

"Su-34 đã trở thành biểu tượng cho lực lượng không quân tiền tuyến hùng mạnh của Nga. Loại máy bay này nổi tiếng về độ tin cậy, tầm bay và trang bị vũ khí đa dạng - từ bom trên không đến tên lửa chính xác cao. Trong chiến đấu, Su-34 luôn chứng minh là một vũ khí hiệu suất cao, có khả năng tấn công đồng thời các mục tiêu trên không cũng như những cuộc tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng mặt đất", tập đoàn nhà nước cho biết.

Giám đốc điều hành UAC, Vadim Badekha khẳng định, việc sản xuất máy bay đang diễn ra nhanh chóng tại doanh nghiệp.

"Chúng tôi đang hoàn thành chương trình sản xuất năm 2025 theo đúng kế hoạch và đã bắt đầu công việc sản xuất máy bay cho năm tới. Các doanh nghiệp thuộc UAC đang duy trì tốc độ sản xuất trang thiết bị quân sự cao, hoàn thành các đơn đặt hàng của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Năm nay là một trong những năm năng suất nhất về số lượng máy bay chiến thuật được giao", ông nói.

Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Máy bay này thường thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào mục tiêu mặt đất cũng như chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Su-34 có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h, phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14 km và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng.

Cường kích - ném bom Su-34 có khả năng mang trọng tải vũ khí lên đến 8 tấn. Trong đó bao gồm tên lửa không đối đất và không đối không tầm xa, bom lượn, cũng như một số loại rocket.

Quỳnh Như
Tass
#Su-34 #Nga #UAC #máy bay chiến đấu #Không quân Nga #vũ khí hiện đại #hợp đồng quốc phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục