Nga bổ sung lô cường kích - ném bom Su-34 mới vào kho vũ khí

TPO - Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC, thuộc tập đoàn nhà nước Rostec của Nga) đã bàn giao lô máy bay cường kích - ném bom Su-34 mới cho Bộ Quốc phòng Nga, theo Rostec.

"Tập đoàn máy bay thống nhất đã sản xuất và bàn giao lô cường kích - ném bom Su-34 mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Các máy bay đã hoàn thành một loạt các thử nghiệm trên mặt đất và trên không cần thiết tại nhà máy", Rostec cho biết trong một tuyên bố.

Tập đoàn Rostec nhấn mạnh, nhờ tính linh hoạt và kho vũ khí hiện đại, Su-34 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, khiến nó trở thành một trong những vũ khí trọng yếu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ.

"Su-34 đã trở thành biểu tượng cho lực lượng không quân tiền tuyến hùng mạnh của Nga. Loại máy bay này nổi tiếng về độ tin cậy, tầm bay và trang bị vũ khí đa dạng - từ bom trên không đến tên lửa chính xác cao. Trong chiến đấu, Su-34 luôn chứng minh là một vũ khí hiệu suất cao, có khả năng tấn công đồng thời các mục tiêu trên không cũng như những cuộc tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng mặt đất", tập đoàn nhà nước cho biết.

Giám đốc điều hành UAC, Vadim Badekha khẳng định, việc sản xuất máy bay đang diễn ra nhanh chóng tại doanh nghiệp.

"Chúng tôi đang hoàn thành chương trình sản xuất năm 2025 theo đúng kế hoạch và đã bắt đầu công việc sản xuất máy bay cho năm tới. Các doanh nghiệp thuộc UAC đang duy trì tốc độ sản xuất trang thiết bị quân sự cao, hoàn thành các đơn đặt hàng của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Năm nay là một trong những năm năng suất nhất về số lượng máy bay chiến thuật được giao", ông nói.

Su-34 là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi do Sukhoi phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chiến đấu Su-27. Máy bay này thường thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom chính xác vào mục tiêu mặt đất cũng như chống lại mục tiêu trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Su-34 có trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn, trang bị hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h, phạm vi hoạt động 4.500 km, trần bay 14 km và bán kính chiến đấu từ 600 đến 1.100 km tùy theo tải trọng.

Cường kích - ném bom Su-34 có khả năng mang trọng tải vũ khí lên đến 8 tấn. Trong đó bao gồm tên lửa không đối đất và không đối không tầm xa, bom lượn, cũng như một số loại rocket.