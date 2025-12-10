Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine sắp nhận thêm tên lửa tầm xa mới

Quỳnh Như

TPO - Cộng hòa Séc vừa công bố tên lửa hành trình tầm xa Narwhal mới, dự kiến sẽ được cung cấp cho Ukraine để chống lại các cuộc tấn công từ Nga.

Theo Defense Express, Công ty LPP của Séc đã phát triển một dòng tên lửa hành trình tầm xa mới mang tên Narwhal, hiện đang trong quá trình thử nghiệm. Tên lửa này dự kiến ​​sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong thời gian tới.

Theo nguồn tin, giai đoạn thử nghiệm cuối cùng sẽ diễn ra tại Ukraine nhằm đánh giá khả năng của tên lửa trong điều kiện chiến đấu thực tế. Lần sử dụng chiến đấu đầu tiên dự kiến ​​diễn ra vào tháng 1 và tháng 2/2026 và việc sản xuất hàng loạt tại Cộng hòa Séc có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 3.

1.jpg
6ee67aaa-f9bd-4d53-ae87-3530bc40951c.jpg
14d9bc07-645f-4bf1-821c-9e2957eb0367.jpg
81dc5290-8371-4660-8a64-3c1f65db9bcb.jpg

Các nhà phân tích từ Defense Express ước tính Narwhal có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 680 km. Tên lửa có tốc độ lên tới 750 km/h và được trang bị đầu đạn nặng 120 kg.

Ngoài hệ thống định vị GPS và hệ thống dẫn đường quán tính, Narwhal còn được trang bị hệ thống dẫn đường trực quan do LPP phát triển, cho phép nó hoạt động ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử (EW) cao.

Tên lửa có chiều dài 4 mét, sải cánh 2,6 mét và nặng 260 kg, có thể được phóng từ máy phóng hoặc bằng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn.

Các nhà phân tích lưu ý, ở một số thông số, Narwhal vượt trội tên lửa tầm xa Barracuda 500M của Mỹ, đặc biệt là về dẫn đường, tầm bắn và sức mạnh đầu đạn (Barracuda nặng 45-85 kg). Tuy nhiên, tên lửa Mỹ có lợi thế về giá thành, khoảng 216.500 USD, trong khi giá của Narwhal vẫn chưa được tiết lộ nhưng được đánh giá có thể sẽ cao hơn.

Kể từ khi Nga và Ukraine xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, Cộng hòa Séc đã chuyển một lượng lớn vũ khí và thiết bị cho Ukraine, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và thiết bị hàng không.

Gần đây, một chiến dịch gây quỹ mới cho máy bay không người lái đánh chặn cho Ukraine đã được phát động tại quốc gia này. Sáng kiến ​​này được tổ chức bởi các nhà hoạt động từ nhóm Skupina D, nhóm đã cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái cho lực lượng phòng vệ Ukraine kể từ năm 2022.

Quỳnh Như
Defense Express
#tên lửa tầm xa #Narwhal #Séc #cung đột Nga-Ukraine #tình hình chiến sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục