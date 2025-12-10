Ukraine sắp nhận thêm tên lửa tầm xa mới

TPO - Cộng hòa Séc vừa công bố tên lửa hành trình tầm xa Narwhal mới, dự kiến sẽ được cung cấp cho Ukraine để chống lại các cuộc tấn công từ Nga.

Theo Defense Express, Công ty LPP của Séc đã phát triển một dòng tên lửa hành trình tầm xa mới mang tên Narwhal, hiện đang trong quá trình thử nghiệm. Tên lửa này dự kiến ​​sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong thời gian tới.

Theo nguồn tin, giai đoạn thử nghiệm cuối cùng sẽ diễn ra tại Ukraine nhằm đánh giá khả năng của tên lửa trong điều kiện chiến đấu thực tế. Lần sử dụng chiến đấu đầu tiên dự kiến ​​diễn ra vào tháng 1 và tháng 2/2026 và việc sản xuất hàng loạt tại Cộng hòa Séc có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 3.

Các nhà phân tích từ Defense Express ước tính Narwhal có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 680 km. Tên lửa có tốc độ lên tới 750 km/h và được trang bị đầu đạn nặng 120 kg.

Ngoài hệ thống định vị GPS và hệ thống dẫn đường quán tính, Narwhal còn được trang bị hệ thống dẫn đường trực quan do LPP phát triển, cho phép nó hoạt động ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử (EW) cao.

Tên lửa có chiều dài 4 mét, sải cánh 2,6 mét và nặng 260 kg, có thể được phóng từ máy phóng hoặc bằng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn.

Các nhà phân tích lưu ý, ở một số thông số, Narwhal vượt trội tên lửa tầm xa Barracuda 500M của Mỹ, đặc biệt là về dẫn đường, tầm bắn và sức mạnh đầu đạn (Barracuda nặng 45-85 kg). Tuy nhiên, tên lửa Mỹ có lợi thế về giá thành, khoảng 216.500 USD, trong khi giá của Narwhal vẫn chưa được tiết lộ nhưng được đánh giá có thể sẽ cao hơn.

Kể từ khi Nga và Ukraine xảy ra xung đột vào tháng 2/2022, Cộng hòa Séc đã chuyển một lượng lớn vũ khí và thiết bị cho Ukraine, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và thiết bị hàng không.

Gần đây, một chiến dịch gây quỹ mới cho máy bay không người lái đánh chặn cho Ukraine đã được phát động tại quốc gia này. Sáng kiến ​​này được tổ chức bởi các nhà hoạt động từ nhóm Skupina D, nhóm đã cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái cho lực lượng phòng vệ Ukraine kể từ năm 2022.