Người lính

Google News

Nga triển khai 'song sát' Kinzhal, Iskander trong cuộc tấn công ban đêm

Quỳnh Như

TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine, bằng cả máy bay không người lái và tên lửa phóng từ trên không, trên mặt đất.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, tính từ 18h ngày 6/12 đến sáng 7/12, các đơn vị giám sát đã phát hiện và theo dõi 246 mục tiêu trên không. Trong đó có 241 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) được phóng từ Kursk, Oryol, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Crimea và 5 tên lửa đạn đạo (3 tên lửa Kh-47M2 Kinzhal và 2 tên lửa Iskander-M) được phóng từ Tambov, Kursk của Nga.

Tính đến 9h ngày 7/12, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 179 mục tiêu, trong đó bao gồm 175 UAV và 4 tên lửa.

image-1.jpg

Không quân Ukraine cho biết tên lửa và 65 máy bay không người lái nhắm trúng vào 14 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo, cùng thời điểm trên, nước này đã đánh chặn và phá hủy 2 quả bom dẫn đường trên không, 4 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune và 172 máy bay không người lái do Ukraine phóng.

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, trong những ngày gần đây, Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn vào nhiều thành phố của Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, chỉ riêng trong tuần này, quân đội Nga đã phóng hơn 1.600 máy bay tấn công không người lái, khoảng 1.200 quả bom dẫn đường và gần 70 tên lửa các loại trên khắp Ukraine.

Ông lưu ý, mục tiêu chính của Nga vẫn là các cơ sở hạ tầng, đồng thời nhấn mạnh trong ngày 7/12, Nga triển khai hơn 240 máy bay không người lái và năm tên lửa đạn đạo, gây thiệt hại ở bảy khu vực.

Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế để tăng cường khả năng phòng không. Ông kêu gọi phương Tây cung cấp hệ thống phòng không và tên lửa để ngăn chặn các cuộc tấn công đồng thời thúc đẩy chấm dứt xung đột thông qua các lệnh trừng phạt.

Trước đó, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết, Nga đã nâng cấp tên lửa Iskander-M và Kinzhal để có thể tránh được hệ thống phòng không của Ukraine. Cụ thể, các tên lửa này đi theo quỹ đạo thông thường trước khi đổi hướng và bổ nhào xuống, hoặc thực hiện các động tác "làm nhiễu và tránh né" tên lửa đánh chặn Patriot.

Iskander-M là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km.

Trong khi đó, Kinzhal là tên lửa siêu thanh được thiết kế để phóng từ trên không và có thể đạt tốc độ Mach 10 (gấp 10 lần tốc độ âm thanh). Điều này khiến tên lửa cực kỳ khó bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại.

Kinzhal có chiều dài 6 m, đường kính thân 0,8 m, trọng lượng khoảng 2.5-3 tấn với khối lượng đầu đạn mang theo là 500 kg. Tên lửa có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga #Kinzhal #Iskander #Ukraine #tấn công #tên lửa #phòng không #tình hình chiến sự #kế hoạch hòa bình #xung đột Nga-Ukraine

