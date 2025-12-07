Huy động quân nhân tay nghề cao xây nhà mới giúp người dân vùng lũ kịp đón Tết

TPO - Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà cửa của nhân dân bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung và Tây Nguyên, nhiều quân nhân có tay nghề cao ở Sư đoàn Không quân 372 đã tham gia chiến dịch đặc biệt này.

Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, sáng 7/12, tại thôn Hà Yến, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, Sư đoàn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình ông Nguyễn Minh Sĩ tổ chức khởi công xây dựng nhà ở hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 khởi công xây dựng căn nhà giúp gia đình ông Nguyễn Minh Sĩ tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kế hoạch, Sư đoàn Không quân 372 phối hợp, hiệp đồng với hai Sư đoàn Phòng không 377 và 375 của Quân chủng Phòng không - Không quân, cùng các đơn vị của Quân khu 5 để thống nhất thời gian, địa điểm, kiểu nhà thi công và trực tiếp xây dựng hai căn nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, Sư đoàn 372 đã xây dựng kế hoạch phân công, với lực lượng gồm 2 tổ xây và 1 tổ bảo đảm, gồm 35 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 925 và khối cơ quan Sư đoàn. Nhiều quân nhân có tay nghề cao đã tham gia các tổ, giúp việc xây nhà được thực hiện chặt chẽ, chất lượng, an toàn.

Các tổ được trang bị đầy đủ các dụng cụ gồm cuốc, xẻng, xe rùa, xà beng, bàn xoa, bay xây, ủng, áo mưa, găng tay... Trước đó vài ngày, đơn vị đã sớm cơ động đến địa điểm xây dựng để giúp gia đình dọn dẹp mặt bằng, san nền, vận chuyển vật liệu xây dựng nhằm hoàn thành tiến độ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 giúp gia đình ông Nguyễn Minh Sĩ bốc dỡ, vận chuyển vật liệu phục vụ hoạt động xây dựng nhà.

Dự kiến, ngày 8/12, Sư đoàn 372 sẽ tiếp tục phối hợp khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Nguyễn Chín tại thôn Bình Thạnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Sư đoàn Không quân 372, xây nhà giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hưởng ứng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung và Tây Nguyên đã được Thủ tướng phát động.

Ngôi nhà mới sẽ người dân sớm ổn định chỗ ở, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026 an toàn, phấn khởi; đồng thời khẳng định đây vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.