Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Huy động quân nhân tay nghề cao xây nhà mới giúp người dân vùng lũ kịp đón Tết

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà cửa của nhân dân bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung và Tây Nguyên, nhiều quân nhân có tay nghề cao ở Sư đoàn Không quân 372 đã tham gia chiến dịch đặc biệt này.

Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, sáng 7/12, tại thôn Hà Yến, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, Sư đoàn phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình ông Nguyễn Minh Sĩ tổ chức khởi công xây dựng nhà ở hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua.

372-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 khởi công xây dựng căn nhà giúp gia đình ông Nguyễn Minh Sĩ tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kế hoạch, Sư đoàn Không quân 372 phối hợp, hiệp đồng với hai Sư đoàn Phòng không 377 và 375 của Quân chủng Phòng không - Không quân, cùng các đơn vị của Quân khu 5 để thống nhất thời gian, địa điểm, kiểu nhà thi công và trực tiếp xây dựng hai căn nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, Sư đoàn 372 đã xây dựng kế hoạch phân công, với lực lượng gồm 2 tổ xây và 1 tổ bảo đảm, gồm 35 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 925 và khối cơ quan Sư đoàn. Nhiều quân nhân có tay nghề cao đã tham gia các tổ, giúp việc xây nhà được thực hiện chặt chẽ, chất lượng, an toàn.

Các tổ được trang bị đầy đủ các dụng cụ gồm cuốc, xẻng, xe rùa, xà beng, bàn xoa, bay xây, ủng, áo mưa, găng tay... Trước đó vài ngày, đơn vị đã sớm cơ động đến địa điểm xây dựng để giúp gia đình dọn dẹp mặt bằng, san nền, vận chuyển vật liệu xây dựng nhằm hoàn thành tiến độ được giao.

372-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 giúp gia đình ông Nguyễn Minh Sĩ bốc dỡ, vận chuyển vật liệu phục vụ hoạt động xây dựng nhà.

Dự kiến, ngày 8/12, Sư đoàn 372 sẽ tiếp tục phối hợp khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình ông Nguyễn Chín tại thôn Bình Thạnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Sư đoàn Không quân 372, xây nhà giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hưởng ứng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung và Tây Nguyên đã được Thủ tướng phát động.

Ngôi nhà mới sẽ người dân sớm ổn định chỗ ở, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026 an toàn, phấn khởi; đồng thời khẳng định đây vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Nguyễn Minh
#Huy động quân nhân tay nghề cao giúp người dân vùng lũ xây nhà #Chiến dịch Quang Trung #thiên tai tại miền Trung và Tây Nguyên #Sư đoàn Không quân 372 #Quân chủng Phòng không - Không quân #Quân khu 5 #tỉnh Đắk Lắk

Xem thêm

Cùng chuyên mục