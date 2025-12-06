Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều UAV lạ xuất hiện trên căn cứ tàu ngầm, Hải quân Pháp nổ súng

Quỳnh Như

TPO - Hôm thứ Năm (4/12), lực lượng Hải quân Pháp đã nổ súng vào máy bay không người lái (UAV) không xác định khi chúng bay trên căn cứ tàu ngầm của nước này.

Theo tờ Le Monde, năm máy bay không người lái không xác định đã được phát hiện vào tối thứ Năm (4/12) phía trên căn cứ tàu ngầm Ile Longue ở Brittany, miền tây nước Pháp. Đây là một địa điểm quân sự chiến lược, nơi có tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo. Máy bay không người lái bị cấm bay trong khu vực này.

Một hệ thống chống máy bay không người lái đã được kích hoạt, lực lượng Hải quân Pháp phụ trách bảo vệ căn cứ đã nổ súng. Hiện chưa rõ liệu các máy bay không người lái có bị bắn hạ hay không.

Báo cáo ban đầu cho biết một cuộc điều tra pháp lý đã được tiến hành và hoạt động của căn cứ không bị ảnh hưởng.

555a39fd-a7a5-4799-b155-bf78bb4a911c.jpg

Căn cứ Ile Longue cung cấp dịch vụ bảo trì kỹ thuật cho bốn tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân của Pháp, trong đó ít nhất một tàu luôn ở trên biển để duy trì khả năng răn đe hạt nhân.

Theo truyền thông Pháp, máy bay không người lái đã được phát hiện ở khu vực này vào tháng trước, mặc dù không bay trực tiếp trên căn cứ.

Sự cố này xảy ra sau một loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái gần đây vào không phận các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó các máy bay không người lái bay quanh các địa điểm quân sự quan trọng và cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp châu Âu, đặc biệt là ở Bỉ, Đức, Đan Mạch và Na Uy.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo, lực lượng vũ trang nước này đã nổ súng để đối phó máy bay không người lái không xác định được phát hiện trên căn cứ không quân Volkel, một cơ sở chiến lược nằm cách Eindhoven khoảng 40 km về phía đông bắc.

Quỳnh Như
