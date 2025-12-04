Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu bổ sung, hoàn thiện bộ tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại

TPO - Chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới”, bảo đảm cơ chế đồng bộ, lộ trình rõ ràng, bước đi vững chắc.

Ngày 4/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, điều hành hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Ủy viên Thường vụ và Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương phát biểu làm rõ nhiều vấn đề, nội dung quan trọng làm cơ sở để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết lãnh đạo và các văn bản trình hội nghị.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Thường vụ Quân ủy Trung ương cho hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với một khối lượng công việc lớn để hiện thực hoá các quyết sách quan trọng; tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân hiện đại.

Tổng Bí thư cũng nhất trí với phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026, đã cụ thể hoá các chủ trương mà Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị, trong đó xác định chủ đề năm 2026 là “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, thể hiện tinh thần quyết liệt của Quân ủy Trung ương trong việc đưa ngay nghị quyết vào cuộc sống.

Quang cảnh hội nghị.

Tổng Bí thư yêu cầu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Nổi bật là quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược quan trọng của Bộ Chính trị.

Theo Tổng Bí thư, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết chiến lược; tới đây Đại hội XIV của Đảng sẽ quyết nghị nhiều chủ trương, quyết sách lớn, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước, hiện thực hoá các chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải làm gương, làm mẫu, làm hiệu quả, làm thực chất, thể hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt trong việc quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để xử lý thắng lợi các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, luật, pháp lệnh, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng.

Nghiên cứu, đề xuất nội hàm và chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các ban, bộ, ngành, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân để phát huy khối đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trọng tâm là tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần vững chắc cho bộ đội, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, góp phần phát huy giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tiếp tục xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới”, bảo đảm cơ chế đồng bộ, lộ trình rõ ràng, bước đi vững chắc.

Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu, gắn với bảo mật và an toàn thông tin. Triển khai đồng bộ và các giải pháp nâng cao chất lượng, huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng, nâng tầm hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo tinh thần Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đặc biệt coi trọng triển khai hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội hiện đại.

Tổng Bí thư lưu ý, thời gian tới, Quân ủy Trung ương chỉ đạo toàn quân tích cực tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần vào thành công của Đại hội.