Việt - Lào ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

TPO - Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào, Việt Nam và Lào nhất trí ra Tuyên bố chung, nêu rõ định hướng phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và hai Phu nhân tại lễ đón ngày 1/12. Ảnh: TTXVN

Kiên định dành sự coi trọng đặc biệt

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai bên nhất trí làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, là quan hệ: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai bên khẳng định gắn kết chiến lược sẽ là nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là gắn kết về tầm nhìn và mục tiêu, chính sách và chiến lược phát triển, cơ sở hạ tầng và không gian phát triển, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, qua đó củng cố an ninh và phát triển bền vững của hai nước.

Hai bên tái khẳng định cùng nhau nâng tin cậy chiến lược lên tầm mức cao hơn, trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam luôn được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Hai bên khẳng định quyết tâm hướng tới những dấu mốc phát triển mới, tổ chức thành công Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng; phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam - trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; và đến năm 2055, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao.

Phối hợp xây dựng Đảng, tăng cường quốc phòng – an ninh

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời phối hợp triển khai các sáng kiến đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và hội nhập quốc tế. Hai bên thống nhất về tư tưởng và hành động chiến lược để đưa quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết chặt chẽ, phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Hai bên khẳng định quan điểm nhất quán an ninh của nước này gắn bó mật thiết với an ninh của nước kia; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia hoặc kích động, chia rẽ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tiếp tục tăng cường phối hợp hiệu quả trong phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, đồng thời phối hợp đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Hai bên khẳng định coi trọng việc tăng cường tham vấn và hỗ trợ lẫn nhau trong củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc; nhất trí đẩy mạnh hợp tác về nâng cao năng lực, huấn luyện, đào tạo, chia sẻ thông tin, nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức diễn tập quân sự, ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống khủng bố, kiểm soát xuất nhập cảnh, ngăn chặn di cư và khai thác tài nguyên trái phép; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh khu vực biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm mạng.

Hai bên hoan nghênh kết quả Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, và khẳng định sẽ sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để phê chuẩn Công ước, góp phần thúc đẩy thực thi hiệu quả Công ước.

Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào, thể hiện đạo lý truyền thống và tình cảm thủy chung, gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc; đồng thời phối hợp kiểm tra, tu bổ, tôn tạo các tượng đài, công trình biểu tượng tình đoàn kết hữu nghị và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào.

Cuộc gặp cấp cao giữa Việt Nam và Lào ngày 2/12. Ảnh: TTXVN

Xây dựng kho xăng dầu chiến lược

Hai bên nhất trí thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Việc đưa Cảng số 3 - Cảng quốc tế Lào - Việt vào sử dụng không chỉ là bước tiến về hạ tầng mà còn là biểu tượng của liên kết chiến lược về không gian phát triển, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn “đưa Lào ra biển”, kết nối Việt Nam – Lào - Khu vực trong một hành lang phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án chiến lược quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, khai thác khoáng sản then chốt, kết nối cơ sở hạ tầng giao thông.

Hai bên khẳng định quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi, huy động nguồn lực đầu tư để sớm hiện thực hóa các dự án hợp tác trọng điểm, gồm: đường sắt Vientiane - Vũng Áng, các dự án đường truyền tải điện từ khu vực Bắc Lào về Việt Nam, hợp tác mua bán than, điện; khai thác khoáng sản.

Hai bên tiếp tục nghiên cứu xây dựng kho xăng dầu chiến lược tại khu vực biên giới trên đất Lào, coi đây là động lực quan trọng và chất xúc tác thúc đẩy, tạo đột phá trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Việt Nam hoan nghênh phía Lào đã quyết định phương án để chủ động triển khai xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Vientiane, đoạn tuyến từ Vientiane đến cửa khẩu Thanh Thủy. Việt Nam cũng sẽ khởi công xây dựng đoạn tuyến từ Vinh đến cửa khẩu Thanh Thủy trong đầu năm 2026.

Hai bên mong muốn sẽ sớm thông tuyến đấu nối để hoàn thành tuyến đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, đáp ứng nguyện vọng chung của hai nước trong việc kết nối cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển, đặc biệt là gắn kết Cảng Vũng Áng với tuyến đường quan trọng này.

Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, rào cản, bảo đảm các dự án đạt mục tiêu theo đúng chủ trương, mở rộng các hành lang hợp tác kinh tế mới, tăng cường kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế…

Hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu 5 tỷ USD trong thời gian tới; tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu và hệ thống phân phối cho hàng hóa của Việt Nam và Lào tại mỗi nước, qua đó tạo đầu ra ổn định, bền vững cho các sản phẩm của Việt Nam và Lào.

Mở rộng dạy tiếng Việt, tiếng Lào

Hai bên thống nhất đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả viện trợ của Việt Nam dành cho Lào theo hướng chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất coi trọng và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các bộ, ngành và địa phương của Lào.

Hai bên sẽ tiếp tục triển khai chương trình giảng dạy tiếng Việt và sử dụng sách giáo khoa tiếng Việt tại các trường trung học của Lào; tổ chức dạy tiếng Việt cho học sinh và cán bộ Lào tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu và đủ điều kiện; nghiên cứu thúc đẩy triển khai đưa tiếng Lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam, bồi dưỡng tiếng Lào cho một số bộ, ngành, đoàn thể Trung ương Việt Nam thường xuyên có quan hệ hợp tác với đối tác Lào.

Hai bên tích cực phối hợp xây dựng, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các công trình di tích lịch sử có ý nghĩa trong quan hệ giữa hai Đảng, hai dân tộc, trong đó có Di tích “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trên đất Lào, “Khu di tích nơi tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào”, coi đây là biểu tượng thiêng liêng của mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình mang ý nghĩa biểu tượng, góp phần tạo dấu ấn mới, làm sâu sắc thêm quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đề cao đoàn kết ASEAN, lập trường Biển Đông

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên Hợp quốc, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong…Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai bên tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông như nêu trong các Tuyên bố của ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, tự kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng căng thẳng, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.