Xã hội

Google News

Phu nhân Tổng Bí thư dự khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều nay, bà Ngô Phương Ly – Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng bà Naly Sisoulith – Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, dự khai mạc Tuần phim Việt Nam và Triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam - Lào tại Vientiane.

Đây là một trong những sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức.

phu-nhan-1.jpg
Hai Phu nhân dự khai mạc Tuần phim Việt Nam và Triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam - Lào tại Vientiane. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, hai Phu nhân cùng hơn 1.000 đại biểu, khán giả Lào, cộng đồng người Việt tại Lào đã xem bộ phim tài liệu “Chủ tịch Kaysone Phomvihane với Việt Nam”, do Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất để kỷ niệm 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane - nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Lào, người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Bộ phim tái hiện chân thực chặng đường hoạt động cách mạng bền bỉ, tầm vóc tư tưởng và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Lào; đồng thời cho thấy rõ tình cảm gắn bó, sự tin cậy và liên kết bền chặt mà hai nước đã cùng nhau hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử.

phu-nhan-2.jpg
Hai Phu nhân tham quan Triển lãm ảnh. Ảnh: TTXVN

Hai Phu nhân cũng tham quan Triển lãm ảnh "Quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào”, nơi trưng bày 50 bức ảnh tư liệu quý, ghi dấu chặng đường lịch sử gắn bó giữa hai dân tộc, từ những năm tháng kề vai sát cánh trong đấu tranh giải phóng dân tộc đến quá trình hợp tác toàn diện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Hai Phu nhân đánh giá cao ý nghĩa của các hoạt động văn hóa, cho rằng đây không chỉ là sự kiện văn hoá nghệ thuật đơn thuần, mà còn khắc hoạ rõ nét mối quan hệ thủy chung, son sắt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng, trở thành tài sản quý giá của hai dân tộc.

Đây cũng là dịp ôn lại những trang sử vàng, tri ân các thế hệ đã vun đắp tình hữu nghị và nhắc nhở thế hệ trẻ hai nước trong việc kế thừa và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ có một không hai.

Tuần phim Việt Nam tại Lào được công chiếu từ ngày 2-6/12, giới thiệu 6 tác phẩm đặc sắc đoạt giải cao trong các liên hoan phim Việt Nam như phim tài liệu “Chủ tịch Kaysone Phomvihane với Việt Nam”, phim “Hai người mẹ”, “Mưa đỏ”, "Tử chiến trên không”, “Địa đạo - Mặt Trời trong bóng tối”, và “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Bình Giang
#Tuần phim Việt Nam tại Lào #Quan hệ Việt - Lào #Phu nhân Ngô Phương Ly

