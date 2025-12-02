Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa nay (2/12), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam ở thủ đô Vientiane.

Cùng dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, đại diện bộ, ngành và đông đảo nhân dân Lào.

img-1409.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến dự lễ khánh thành. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tô đậm thêm sự gắn kết, tình cảm đặc biệt tin cậy, chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, để đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả dự án.

Thời gian tới, để Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam trở thành tài sản tinh thần quý báu, trường tồn cùng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực phù hợp, tăng cường quản lý, phối hợp vận hành và khai thác dự án đảm bảo hiệu quả, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng tiếp nối Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ có thêm nhiều công trình, dự án lớn, có ý nghĩa trong tương lai.

cong-vien.jpg
﻿Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek nhấn mạnh, Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi thân thiết, có quan hệ hữu nghị đặc biệt truyền thống được Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và Chủ tịch Hồ Chí Minh dựng xây, vun đắp dần trở thành di sản vô giá được truyền qua các thế hệ.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek khẳng định, công trình không chỉ là biểu tượng của quan hệ hai nước mà trở thành nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghỉ ngơi, hoạt động thể dục, thể thao, sân chơi cho các thanh thiếu niên, thế hệ trẻ; là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ kế tiếp học tập, giáo dục về truyền thống của hai nước Lào - Việt Nam.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào tiếp nhận công trình đầy ý nghĩa quan trọng này để tiếp tục quản lý gìn giữ và phát huy giá trị cao nhất; trân trọng cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã góp công góp sức, trí tuệ và tiền của để xây dựng công trình quan trọng có ý nghĩa lịch sử.

Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam có diện tích hơn 30.000m2, được đầu tư hơn 340 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Việt Nam cung cấp 330 tỷ đồng vốn viện trợ không hoàn lại, Chính phủ Lào cung cấp 9 tỷ Kíp (tương đương hơn 10 tỷ đồng) vốn đối ứng.

Đây là công trình mang tính biểu tượng, là món quà văn hóa, tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 Quốc khánh Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng.

Với vị trí đắc địa tại khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm đô thị lớn của thủ đô Vientiane, cùng thiết kế không gian văn hóa - sinh thái hiện đại và cảnh quan đậm nét bản sắc dân tộc hai nước, đây không chỉ là một công trình phục vụ cộng đồng, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ thủy chung, son sắt và hiếm có trong lịch sử thế giới.

Bình Giang
#Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam #Quan hệ Việt - Lào #Tổng bí thư Tô Lâm

