Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

TPO - Sáng nay (2/12), tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào diễn ra tại Quảng trường Thatluang ở thủ đô Vientiane.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đứng đầu là Chủ tịch Kaysone Phomvihane, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ quân chủ, giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách thống trị của chế độ phong kiến và chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, khai sinh ra nước CHDCND Lào.

Ðây là mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên mới trên đất nước hoa Chăm-pa, kỷ nguyên độc lập tự do và xây dựng xã hội công bằng, văn minh, nhân dân các dân tộc Lào thật sự làm chủ vận mệnh của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao hai nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Từ tiền thân là Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời vào năm 1930, với đường lối đúng đắn, sáng tạo, bản lĩnh và trí tuệ; phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường của nhân dân các dân tộc Lào; với sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, vô tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã chèo lái con thuyền cách mạng Lào vững vàng vượt qua sóng gió, giành những thắng lợi to lớn, toàn diện và vững chắc.

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, từ một nền kinh tế nông nghiệp bị bao vây, cấm vận, đất nước Lào đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ kinh tế; từ một quốc gia chủ yếu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, Lào đã trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, kinh tế tăng trưởng, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20 lần qua 40 năm.

Những thành tựu của Cách mạng Lào, Cách mạng Việt Nam đều ghi đậm dấu ấn sự đóng góp quan trọng, có hiệu quả của mỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Trong phát biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Lao động Việt Nam (năm 1976), Chủ tịch Kaysone Phomvihane khẳng định: “Trong mọi sự thành công của cách mạng Lào đều có sự đóng góp trực tiếp của cách mạng Việt Nam”.