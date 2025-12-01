Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lào trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa nay (1/12), thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia.

Việc trao tặng huân chương cao quý nhất của Nhà nước CHDCND Lào thể hiện sự trân trọng những công lao to lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

huan-chuong-2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào. Ảnh: TTXVN.
huan-chuong.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia. Đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân Tổng Bí thư và cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, mối quan hệ đã trở thành biểu tượng mẫu mực, trường tồn với thời gian về tình đồng chí, tình anh em.

Tổng Bí thư bày tỏ biết ơn và tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đã trực tiếp ươm mầm, gây dựng và đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc bằng trái tim chân thành và trí tuệ sáng suốt, với khát vọng phát triển thịnh vượng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, để hôm nay chúng ta luôn tự hào về tình đoàn kết và hữu nghị thủy chung, vĩnh cửu Việt - Lào.

huan-chuong-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân, cùng đông đảo quan chức hai nước tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần đoàn kết ấy đã trở thành sức mạnh to lớn mang lại thắng lợi vẻ vang và nền hòa bình, độc lập của chúng ta hôm nay và sẽ tiếp tục dẫn lối để hai nước, hai dân tộc Việt - Lào mãi đồng hành, chung chí hướng và vận mệnh.

Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nỗ lực hết mình, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào vun đắp mối quan hệ "thủy chung son sắt" Việt - Lào ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.

hoi-dam.jpg
Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Lào. Ảnh: TTXVN.

Các văn kiện hợp tác gồm có: Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; Thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về xây dựng dự án Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an Lào; Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về dự án xây dựng tuyến đường hữu nghị Việt Nam - Lào.

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2026-2030; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào giai đoạn 2026-2030; Bản ghi nhớ về hợp tác các hoạt động ngân hàng trọng tâm giai đoạn 2026-2030; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào về phát triển chuỗi liên kết công nghiệp giữa Việt Nam và Lào.

Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2026-2030.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Houaphanh; Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới giữa UBND TP Đà Nẵng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong giai đoạn 2026-2030.

Bình Giang
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Quan hệ Việt - Lào #Huân chương vàng quốc gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục