Lào trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia

Việc trao tặng huân chương cao quý nhất của Nhà nước CHDCND Lào thể hiện sự trân trọng những công lao to lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia. Đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân Tổng Bí thư và cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, mối quan hệ đã trở thành biểu tượng mẫu mực, trường tồn với thời gian về tình đồng chí, tình anh em.

Tổng Bí thư bày tỏ biết ơn và tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đã trực tiếp ươm mầm, gây dựng và đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc bằng trái tim chân thành và trí tuệ sáng suốt, với khát vọng phát triển thịnh vượng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, để hôm nay chúng ta luôn tự hào về tình đoàn kết và hữu nghị thủy chung, vĩnh cửu Việt - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân, cùng đông đảo quan chức hai nước tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần đoàn kết ấy đã trở thành sức mạnh to lớn mang lại thắng lợi vẻ vang và nền hòa bình, độc lập của chúng ta hôm nay và sẽ tiếp tục dẫn lối để hai nước, hai dân tộc Việt - Lào mãi đồng hành, chung chí hướng và vận mệnh.

Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nỗ lực hết mình, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào vun đắp mối quan hệ "thủy chung son sắt" Việt - Lào ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Lào. Ảnh: TTXVN.

Các văn kiện hợp tác gồm có: Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; Thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về xây dựng dự án Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an Lào; Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào về dự án xây dựng tuyến đường hữu nghị Việt Nam - Lào.

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2026-2030; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào giai đoạn 2026-2030; Bản ghi nhớ về hợp tác các hoạt động ngân hàng trọng tâm giai đoạn 2026-2030; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào về phát triển chuỗi liên kết công nghiệp giữa Việt Nam và Lào.

Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2026-2030.

Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Houaphanh; Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh biên giới giữa UBND TP Đà Nẵng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong giai đoạn 2026-2030.