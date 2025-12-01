Lào dành nghi thức cao nhất đón Tổng Bí thư Tô Lâm

TPO - Sáng nay (1/12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Lào; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào và một số hoạt động khác; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào…

Nhân chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Toàn cảnh lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Trong những năm qua, hai nước duy trì quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, gắn bó, tin cậy.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường cả về chất và lượng. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân chụp ảnh chung tại lễ đón. Ảnh: TTXVN.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến nay, Việt Nam có 274 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký 5,82 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 3 tỷ USD. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách.

Những hoạt động phong phú, ý nghĩa trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này sẽ tiếp tục củng cố, khẳng định nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhấn mạnh tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá, là nhân tố quan trọng và cốt lõi cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.