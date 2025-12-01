Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm trên báo Pasaxon Lào

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết tựa đề “50 năm nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào: Bản lĩnh, Trí tuệ và những thành tựu mang dấu ấn thời đại” đăng trên báo Pasaxon Lào, nhân dịp thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào; đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu nội dung bài viết:

Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đứng đầu là Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản, Nhân dân các dân tộc Lào anh em đã đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền về tay Nhân dân, lật đổ chế độ quân chủ, giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách thống trị của chế độ phong kiến và chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, khai sinh ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ðây là mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên mới trên đất nước hoa Chăm-pa, kỷ nguyên độc lập tự do và xây dựng xã hội công bằng, văn minh, Nhân dân các dân tộc Lào thật sự làm chủ vận mệnh của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: VGP.

Từ tiền thân là Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời vào năm 1930, với đường lối đúng đắn, sáng tạo, bản lĩnh và trí tuệ; phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường của Nhân dân các dân tộc Lào; với sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, vô tư của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã chèo lái con thuyền cách mạng Lào vững vàng vượt qua sóng gió, giành những thắng lợi to lớn, toàn diện và vững chắc.

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, từ một nền kinh tế nông nghiệp bị bao vây, cấm vận, đất nước Lào đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ kinh tế; từ một quốc gia chủ yếu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, Lào đã trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, kinh tế tăng trưởng, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20 lần qua 40 năm.

Đến nay, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có quan hệ với hơn 150 Đảng chính trị trên thế giới, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào có quan hệ ngoại giao với 151 quốc gia, có 41 trụ sở Đại sứ quán Lào ở hàng chục nước và là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế. Việc tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng là minh chứng cho sự đổi thay lớn lao, đầy tự hào của đất nước Lào tươi đẹp.

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoong-lun Xi-xu-lít, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, duy trì ổn định chính trị, củng cố đoàn kết dân tộc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và không ngừng nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Đồng thời, với việc kiên định triển khai tầm nhìn chiến lược, xây dựng đất nước trở thành “quốc gia kết nối”, tăng cường đầu tư hạ tầng liên kết, phát triển các hành lang kinh tế, gần đây là sắp xếp lại mô hình của hệ thống chính trị, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em đang tạo ra động lực mới cho tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển, giúp Lào tham gia sâu hơn vào các dòng chảy kinh tế khu vực, khẳng định bản lĩnh hội nhập của một quốc gia đang phát triển năng động.

Kỷ niệm 50 năm thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chặng đường đủ dài để minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Lào, lãnh đạo nhân dân các dân tộc Lào tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, khắc ghi vào lịch sử oai hùng của đất nước và dân tộc Lào những mốc son chói lọi.

Thực tiễn lịch sử cũng cho thấy, những thành tựu của Cách mạng Lào, Cách mạng Việt Nam đều ghi đậm dấu ấn sự đóng góp quan trọng, có hiệu quả của mỗi Đảng, Nhà nước và Nhân dân nước kia. Trong phát biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Lao động Việt Nam (năm 1976), Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản đã khẳng định: “Trong mọi sự thành công của cách mạng Lào đều có sự đóng góp trực tiếp của cách mạng Việt Nam”.

Là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị và truyền thống gắn bó, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”; Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam cùng chung nguồn gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông dày công vun đắp. Trong suốt chiều dài lịch sử của mỗi nước, từ khi thành lập, hai Đảng luôn đoàn kết bên nhau, lãnh đạo quân và dân hai nước “kề vai, sát cánh”, “đồng cam, cộng khổ”, “vào sinh ra tử”, với ý chí sắt đá “không có gì quý hơn độc lập, tự do” đánh thắng kẻ thù chung, giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng dân tộc mình; đồng thời cùng nhau kiến thiết, xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Sự kiện lịch sử có tính bước ngoặt, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 2/12/1975 có vai trò, đóng góp không nhỏ từ thắng lợi hoàn toàn của cách mạng Việt Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975.

Ngược lại, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam gắn liền với sự giúp đỡ vô tư và cả sự hy sinh mất mát to lớn của Nhân dân các dân tộc Lào dọc tuyến vận tải “đường mòn” Hồ Chí Minh phía Tây Trường Sơn trên đất Lào, dưới mưa bom bão đạn từ kẻ thù chung. Quan điểm “Chúng tôi coi hạnh phúc và thịnh vượng của anh em Lào cũng như của mình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phương châm chỉ đạo của Người “giúp bạn là tự giúp mình” được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào lĩnh hội, là mạch nguồn sức mạnh đưa cách mạng mỗi nước giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hai nước đang chuẩn bị mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, dấu mốc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, vì hoà bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, bất ổn, thách thức đang gia tăng, môi trường an ninh khu vực ngày càng căng thẳng, để mỗi nước thực hiện thắng lợi mục tiêu của mình thì việc phát huy cao độ mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào càng có tầm quan trọng đặc biệt.

Phát huy truyền thống quý báu và sức mạnh tổng hợp của hai nước, không ngừng vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm lịch sử, tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc tình đoàn kết đặc biệt giữa Nhân dân hai nước. Từ đó, nhân lên niềm tự hào cho các thế hệ người dân Việt Nam và Lào, nhất là thế hệ trẻ, để tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt lên tầm cao mới, trở thành sức mạnh, động lực mới to lớn để hai nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Tiếp tục rà soát, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực; tập trung vào những lĩnh vực có thể phát huy được thế mạnh và điều kiện thuận lợi căn bản của mỗi nước, kết hợp thỏa đáng thông lệ và tập quán quốc tế, có sự ưu tiên cao cho nhau, phù hợp với với tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào.

Tập trung hợp tác phát triển kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi nước đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng. Phối hợp tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị ở mỗi nước, góp phần duy trì môi trường hoà bình ở khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh hợp tác về chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, văn hoá, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Đề cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc triển khai thực hiện các Hiệp định và Thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Tiếp tục tăng cường quan hệ toàn diện và trao đổi bài học kinh nghiệm về lý luận - thực tiễn, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Kỷ niệm 50 năm thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản (13/12/1920-13/12/2025), Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã giành được trong 50 năm qua. Đồng thời tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, đưa đất nước Lào vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội đoàn kết, thống nhất, dân chủ, công bằng và văn minh.

Phát huy mối quan hệ đặc biệt truyền thống, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nguyện mang hết sức mình vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, xứng đáng với mối quan hệ đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kay-xỏn Phôm-vi-hản cùng Nhân dân hai nước dày công vun đắp.