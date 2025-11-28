Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp có chuyến công tác tới Lào

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào từ ngày 2 – 3/12 tại Thủ đô Vientiane, Bộ Ngoại giao thông báo.

screen-shot-2025-11-28-at-81543-pm.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Hai nước duy trì quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, gắn bó, tin cậy, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức, tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường cả về chất và lượng. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hai bên đã ký kết 4 văn kiện nhân dịp kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 47.

Đến nay, Việt Nam có 274 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký 5,82 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 3 tỷ USD. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Đáng chú ý, đầu tư của Việt Nam vào Lào đang tăng trở lại theo hướng bền vững, 8 tháng đầu năm 2025 đạt 322 triệu USD, gấp 6 lần cùng kỳ 2024, tập trung vào năng lượng, khai khoáng và vận tải. Nhiều dự án chiến lược cơ bản được hoàn thành, nổi bật là khánh thành cầu cảng số 3 cảng Vũng Áng.

Bình Giang
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #Lào #Quan hệ Việt - Lào

Xem thêm

Cùng chuyên mục