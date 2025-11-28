Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp có chuyến công tác tới Lào

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào từ ngày 2 – 3/12 tại Thủ đô Vientiane, Bộ Ngoại giao thông báo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Hai nước duy trì quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp, gắn bó, tin cậy, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức, tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường cả về chất và lượng. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hai bên đã ký kết 4 văn kiện nhân dịp kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 47.

Đến nay, Việt Nam có 274 dự án đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký 5,82 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 3 tỷ USD. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Đáng chú ý, đầu tư của Việt Nam vào Lào đang tăng trở lại theo hướng bền vững, 8 tháng đầu năm 2025 đạt 322 triệu USD, gấp 6 lần cùng kỳ 2024, tập trung vào năng lượng, khai khoáng và vận tải. Nhiều dự án chiến lược cơ bản được hoàn thành, nổi bật là khánh thành cầu cảng số 3 cảng Vũng Áng.