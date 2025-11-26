Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào ngày càng phát triển

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bình Giang
TPO - Tối 26/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tổ chức tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025).

Tham dự buổi chiêu đãi có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Việt Nam; đại diện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

screen-shot-2025-11-26-at-101408-pm.png
Các đại biểu dự chiêu đãi chụp ảnh chung với Đại sứ Lào. Ảnh: QĐND

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào về những thành tựu to lớn, toàn diện đạt được trong 50 năm qua, đặc biệt trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam tin tưởng quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng của cả hai dân tộc.

Năm 2025 là dấu mốc ý nghĩa đối với hai nước khi cùng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, 80 năm Quốc khánh Việt Nam và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước cần tiếp tục đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, phát huy truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, cùng đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc tiến lên mạnh mẽ, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphau Ernthavanh nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của Lào sau gần 40 năm đổi mới, từ ổn định chính trị, cải thiện an sinh xã hội đến tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đại sứ khẳng định quan hệ Lào - Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam dành cho Lào qua các thời kỳ; cam kết tiếp tục đóng góp tích cực vào việc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Bình Giang
#Quốc khánh Lào #Quan hệ Việt - Lào

