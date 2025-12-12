Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Từ đêm nay, không khí lạnh tăng cường ở TPHCM

Hữu Huy
TPO - Từ khoảng đêm nay (12/12) và ngày 13/12, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh và khuếch tán xuống phía Nam, ảnh hưởng đến thời tiết TPHCM.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết TPHCM hôm nay (12/12) có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Nhận định tình hình thời tiết TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo từ khoảng đêm nay (12/12) và ngày 13/12, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) sẽ tăng cường mạnh.

Rãnh áp thấp xích đạo có trục 4-7 độ Vĩ Bắc còn duy trì. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ có cường độ ổn định, từ ngày 13/12, suy yếu và rút ra phía đông. Nhiễu động gió đông hoạt động yếu trên khu vực Nam bộ.

tp-khong-khi-lanh.jpg
Thời tiết TPHCM sẽ se lạnh vào cuối tuần do không khí lạnh tăng cường.

Trong khoảng 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và khuếch tán xuống phía nam, sau đó sẽ di chuyển ra phía đông và suy yếu.

Đến khoảng ngày 17-18/12, không khí lạnh được tăng cường yếu lệch đông. Rãnh áp thấp xích đạo có vị trí ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc lùi về phía nam và suy yếu.

Nhiễu động gió đông trên cao (gây mưa) có xu hướng hình thành tác động đến thời tiết TP.HCM trong khoảng từ ngày 17-20/12. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung bộ suy yếu rút nhẹ ra phía đông. Gió Đông Bắc có cường độ mạnh trong khoảng từ ngày 13-16/12, sau suy yếu dần.

Từ những hình thế thời tiết trên, cơ quan khí tượng dự báo thời tiết TPHCM trong những ngày cuối tuần có khả năng se lạnh về đêm và sáng sớm do không khí lạnh được tăng cường và khuếch tán xuống phía nam.

Từ khoảng ngày 17-20/12, khả năng xuất hiện mưa rào vài nơi do nhiễu động gió đông trên cao tác động đến khu vực.

“Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
