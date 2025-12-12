Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khói lửa bao trùm xưởng sản xuất ở TPHCM, đứng xa nhiều km vẫn thấy

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà xưởng của công ty sản xuất mút xốp trên địa bàn TPHCM bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy, ngăn lan trên diện rộng.

Chiều 12/12, lực lượng chức năng TPHCM đang nỗ lực dập tắt đám cháy, xảy ra tại nhà xưởng của một công ty sản xuất mút xốp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, nhà xưởng Công ty sản xuất mút xốp P.P trên đường ĐT.744 (phường Tây Nam, TPHCM) bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm phát hiện đám cháy, người trong công ty đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Khi đám cháy nhanh chóng lan rộng không thể kiểm soát, họ trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Clip: Hiện trường vụ cháy

Tại hiện trường, đám cháy ngùn ngụt bốc lên, cột khói đen cao hàng chục mét. Người dân đứng xa nhiều ki lô mét vẫn nhìn thấy. Vụ hỏa hoạn gây khói, kèm theo mùi khét.

Nhận được tin báo, Công an TPHCM đã điều động các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng phường Tây Nam cũng có mặt điều tiết giao thông, ưu tiên xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường dập lửa.

Sau khoảng 30 phút có mặt, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh vụ cháy nhà xưởng ở TPHCM:

chay-3.jpg
chay-2.jpg
Cột khói cao, đứng từ xa vẫn nhìn thấy
chay-1.jpg
chay-5.jpg
Khói đen bao trùm khu vực hiện trường
chay-4.jpg
chay-9.jpg
chay.jpg
Nhiều xe chữa cháy tại hiện trường
Hương Chi
#cháy xưởng #TPHCM #mút xốp #đám cháy #cứu hộ #hỏa hoạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục