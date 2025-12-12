Tham vấn nội dung, cách thức triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội

Phát biểu tại hội thảo, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm có đặt ra yêu cầu MTTQ phải xây dựng bộ chỉ số để có sự đo lường mức độ niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội thảo. Ảnh: PV.

Theo bà Nga, đây là một yêu cầu mới, phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ, và “đây cũng là một đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay”.

Bà Nga thông tin, hiện nay, trong hệ thống MTTQ, với các cán bộ lãnh đạo, đã bắt đầu triển khai việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Giống như vậy, việc đánh giá mức độ niềm tin xã hội cấp tỉnh cũng cần có công cụ để triển khai.

Bà Nga kỳ vọng, qua hội thảo, sẽ có những gợi mở để có tư duy về cách triển khai đánh giá mức độ niềm tin xã hội cấp tỉnh, qua đó, thể hiện vai trò của MTTQ trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Chúng tôi muốn lắng nghe những ý kiến trao đổi, những đề xuất để có cách thức triển khai phù hợp. Làm sao bộ chỉ số này thực sự là một kênh quan trọng, minh bạch, khách quan, toàn diện, góp phần giúp các địa phương nâng cao nhận thức, đề ra các giải pháp để phát triển”, bà Nga nói.

TS Bùi Phương Đình, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Ảnh: PV.

Tại hội thảo, TS Bùi Phương Đình, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), nhấn mạnh, vấn đề xây dựng bộ chỉ số niềm tin xã hội “không chỉ đơn thuần là cấp thiết mà là khẩn thiết”.

Ông Đình phân tích, điều này thể hiện rất rõ “hai vế biện chứng với nhau, là Đảng vì Dân và Dân tin Đảng. “Nghĩa là, bao nhiêu năm nay, Đảng ta phấn đấu, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ là để có được niềm tin của Nhân dân”, ông Đình nêu.

Vấn đề thứ hai, theo ông Đình, trong phát biểu vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói về “3 trọng điểm, 3 công khai, 1 thước đo”, trong đó, thước đo là bằng mức sống và niềm tin của nhân dân.

Ông Đình đã trình bày cơ sở khoa học và đề xuất cấu trúc bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Theo ông Đình, sơ đồ kiến trúc toàn diện của bộ chỉ số, gồm:

Niềm tin vào chính quyền và thiết chế công: Minh bạch của chính quyền; liêm chính và phòng chống tham nhũng; năng lực phục vụ và trách nhiệm giải trình; hiệu quả cung ứng dịch vụ công.

Niềm tin trong quan hệ xã hội: Mức độ tin cậy giữa các thành viên xã hội; gắn kết cộng đồng; cảm nhận an toàn trong đời sống.

Niềm tin vào môi trường kinh tế - xã hội: Môi trường kinh doanh và cơ hội kinh tế; thu nhập, mức sống và ổn định xã hội; an sinh dài hạn và khả năng tiếp cận dịch vụ.

Niềm tin định hướng tương lai: Triển vọng phát triển của tỉnh; cơ hội của thế hệ trẻ và tương lai cá nhân.

Dành thời gian phân tích về các yếu tố trong bộ chỉ số, đúc kết lại, theo ông Đình, bộ chỉ số này phải xứng đáng với niềm tin của người dân. "Họ đã trả lời thì chúng ta có trách nhiệm với câu trả lời đấy và làm cho bộ chỉ số xứng đáng với niềm tin của người dân”, ông Đình nêu.