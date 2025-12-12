Lãnh đạo phường cùng người dân thẳng thắn đối thoại ở 'nơi dễ nói chuyện'

TPO - Chương trình Cà phê sáng được thiết kế với mong muốn chủ yếu là lắng nghe trong lúc ngồi cà phê và sau đó phải hành động. Do đó, sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, với chức trách, nhiệm vụ của mình, mỗi lãnh đạo, cán bộ phường phải thực hiện tốt và có hành động xử lý ngay từng vụ việc mà người dân phản ánh.

“Cà phê sáng - Tân Định lắng nghe và hành động” là chương trình do chính quyền phường Tân Định (TPHCM) sáng kiến tổ chức nhằm để lãnh đạo địa phương gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đại diện khu phố cùng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó kịp thời chia sẻ thông tin, tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Buổi Cà phê sáng hôm nay (12/12) được diễn ra tại một quán cà phê trên đường Phan Kế Bính, với sự tham dự của khoảng 30 người là cán bộ phường, cán bộ khu phố và doanh nghiệp trên địa bàn.

Nơi dễ nói chuyện

Nhìn nhận đây là không gian thuận lợi để mọi người “dễ nói chuyện với nhau hơn so với việc ngồi trong hội nghị”, ông Trương Văn Đức - Bí thư Chi bộ khu phố 18 - thẳng thắn phản ánh tình trạng các khu phố nhiều năm không có hoặc thiếu thốn địa điểm sinh hoạt. Ông cho biết dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng vấn đề này chưa khả quan nên mong Đảng ủy, chính quyền phường xem xét, hỗ trợ. "Đây không chỉ là nơi hội họp của các cô chú, mà còn là nơi tới lui sinh hoạt, vui chơi của các cháu”, ông Đức nói.

Trong không khí cởi mở, thân tình, các cán bộ khu phố thoải mái chia sẻ, trao đổi với lãnh đạo phường. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Tô Văn Hùng phản ánh nhiều vấn đề từ thực tiễn tham gia công tác khu phố.

Ông Tô Văn Hùng - Trưởng khu phố 17 cho biết, lâu nay điều khiến nhiều người bức xúc là còn tình trạng chó thả rông phóng uế bừa bãi và gây nguy hiểm cho bà con trong khu dân cư. Dù đã có nhiều văn bản và quy định về xử phạt, việc thực thi vẫn chưa triệt để. Cùng với sự hỗ trợ từ hình ảnh camera trực quan, ông Hùng đề xuất sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và công an khu vực đến từng nhà để kiểm tra giấy chứng nhận tiêm ngừa, xử phạt hành chính nhằm tạo tính răn đe, giáo dục.

Ông Hùng cũng bày tỏ lo ngại việc một số căn hộ cho thuê làm homestay. “Căn nhà chỉ chưa đến 20m2 mà chia thành 5-6 phòng, nhiều người cùng ở, gây khó khăn về phòng cháy chữa cháy, quản lý con người”, ông nói, đồng thời đề nghị phường tăng cường kiểm tra các homestay, nhất là nơi có yếu tố người nước ngoài hoặc chia phòng cho thuê thiếu tiêu chuẩn an toàn.

Đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trao đổi tại buổi gặp lãnh đạo phường.

Đại diện cửa hàng 24h Store, ông Hồ Tác Thành cho biết việc cho thuê vỉa hè từng mang lại hiệu quả tích cực nhưng khi không có lực lượng chức năng, người dân lại lấn tràn lan. Ông đề xuất tiếp tục triển khai hình thức cho thuê vỉa hè có kiểm soát để phường vừa có nguồn thu vừa có điều kiện thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Sau lắng nghe là hành động

Trả lời các ý kiến của đại diện khu phố, doanh nghiệp, bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Tân Định - cho biết đối với vấn đề trụ sở khu phố, phường đã rà soát tất cả các trụ sở nhà đất công trên địa bàn. Theo bà, khó khăn hiện nay là các địa chỉ nhà đất công phân bố không đồng đều trên địa bàn để có thể bố trí cho khu phố đang thiếu. Một mặt, phường đang xin ý kiến của Sở Tài chính về chuyện bố trí nơi sinh hoạt cho các khu phố, đại điện các khu phố cũng có thể đề xuất những vị trí phù hợp để phường sắp xếp, bố trí. “Trước mắt, phường sẽ tận dụng Trung tâm học tập cộng đồng để cho người dân trong khu phố sinh hoạt cộng đồng”, bà Tuyết thông tin.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết thông tin tại buổi cà phê sáng.

Về tình trạng chó mèo thả rông, bà Tuyết cho hay Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị đã gửi giấy cam kết đến các hộ dân có nuôi, làm căn cứ để xử phạt khi có vi phạm. Tuy nhiên, hiện đơn vị vẫn tự bỏ tiền túi để làm việc này chứ vẫn chưa có cơ chế sử dụng ngân sách thuê đội bắt giữ có chuyên môn.

Liên quan đến việc cho thuê vỉa hè, bà Tuyết cho hay thành phố đã đưa ra nhiều mô hình sáng tạo, nhưng từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 165 từ tháng 12/2024, việc cho thuê phải tuân thủ quy định chung. Theo đó, phường lên kế hoạch kiểm tra những vỉa hè đã cho thuê, từ đó tiếp tục ký hợp đồng cho thuê đối với những nơi đủ điều kiện cũng như chấn chỉnh ở những địa điểm không đảm bảo.

Ông Lê Đức Thanh phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Lê Đức Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định cho hay, chương trình Cà phê sáng được thiết kế với mong muốn chủ yếu là lắng nghe trong lúc ngồi cà phê và sau đó phải hành động. Do đó, sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, với chức trách, nhiệm vụ của mình, mỗi lãnh đạo, cán bộ phường phải thực hiện tốt và có hành động xử lý ngay từng vụ việc mà người dân phản ánh. “Chúng tôi mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp để cùng xây dựng phường theo phương châm “đoàn kết, đổi mới, văn minh, phát triển”, ông Thanh nói.