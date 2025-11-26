Hà Nội thực hiện Trung tâm hành chính công một cấp, xóa bỏ hành chính công cấp phường, xã

UBND thành phố Hà Nội đang triển khai kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) một cấp theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các kết luận của Thành ủy Hà Nội. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch, tinh gọn và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới của Thủ đô.

Theo dự thảo Đề án kiện toàn, sau hơn một năm tổ chức mô hình thí điểm, Trung tâm đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, tuy nhiên, vẫn tồn tại một số bất cập.

Cụ thể, mô hình cũ còn phân tán; các điểm phục vụ hành chính công cấp xã/phường vẫn trực thuộc UBND cấp xã/phường, khiến công tác tổ chức, giám sát, thống nhất quy trình phục vụ chưa đồng bộ.

Điểm phục vụ hành chính công phường Tây Hồ

Ngoài ra, việc vận hành song song nhiều đầu mối gây khó khăn khi triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới.

Do đó, UBND thành phố Hà Nội cho rằng, việc tổ chức lại TTPVHCC theo mô hình một cấp tạo ra nhiều lợi ích rõ rệt cho người dân, doanh nghiệp như thống nhất chất lượng phục vụ, người dân đến bất kỳ điểm nào cũng nhận được trải nghiệm giống nhau: nhanh – chuẩn – minh bạch.

Đồng thời giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt với các thủ tục đông người như đất đai, tư pháp, cư trú, giáo dục, hộ kinh doanh; Tăng minh bạch, giảm tiếp xúc không cần thiết; Tăng khả năng xử lý trực tuyến và số hóa...

Mô hình TTPVHCC một cấp cũng giúp thành phố tinh gọn bộ máy – nâng cao hiệu năng quản trị, không còn mỗi xã/phường một bộ phận một cửa, mà tập trung về một đầu mối duy nhất, góp phần xây dựng chính quyền đô thị hiện đại.