Hà Nội yêu cầu xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời, chấm dứt việc cho mượn, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi cơ quan, đơn vị trên địa bàn về việc tập trung xử lý, cải tạo trụ sở, tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm kê các tài sản của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (trước sắp xếp) đã bàn giao khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Việc kiểm kê cần đối chiếu, so sánh, tránh bỏ sót, thất thoát tài sản khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản công khẩn trương thực hiện các thủ tục đăng ký, hoàn thiện quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thực hiện hạch toán, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị cho phù hợp với mô hình mới.

UBND các xã, phường chủ động sắp xếp các cơ sở nhà, đất trong nội bộ cấp xã để bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, có phương án quản lý, sắp xếp, xử lý ngay các trụ sở làm việc, cơ sở nhà đất không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Trường hợp sau khi đã sắp xếp, nhưng còn thiếu tài sản thì mua sắm bổ sung hoặc tiến hành sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cũ để bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ.

UBND thành phố yêu cầu tập trung xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý, khai thác các trụ sở dôi dư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

Thanh tra thành phố, Sở Tài chính được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công. Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường chủ động tự kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đề xuất xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân chậm hoặc thực hiện không đúng quy định.

Sau khi sắp xếp nhưng trong quá trình vận hành có phát sinh bất cập, UBND xã, phường tiếp tục thực hiện bố trí, sắp xếp để bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu chấm dứt ngay việc cho mượn, kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.