Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài: Sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp các hội quần chúng

TPO - Sau khi có kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Sớm đưa các quyết sách đi vào cuộc sống

Sáng 19/12, tại Hội trường HĐND-UBND xã Phù Đổng, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội gồm các đại biểu: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; cùng các đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phạm Thị Thanh Mai và Vũ Thị Lưu Mai.

Các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Như Ý

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thanh Mai đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri đồng tình và hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Quốc hội trong kỳ họp thứ 10. Quốc hội đã đưa ra nhiều quyết sách đột phá, phản ánh rất “đúng và trúng” tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Cử tri Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát, để các quyết sách được đưa ra sớm đi vào cuộc sống.

Đề cập đến vấn đề cụ thể, cử tri Nguyễn Văn Tuấn (xã Phù Đổng, Hà Nội) quan tâm đến vấn đề sắp xếp các hội quần chúng trong thời gian tới. Cử tri kiến nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết trong việc sắp xếp các hội quần chúng.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao sang đất ở, để giảm áp lực tài chính cho người dân…

Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Như Ý

Ghi nhận, tiếp thu ý kiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 40 ngày làm việc, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: vừa tổng kết công tác nhiệm kỳ với nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, vừa là sự chuẩn bị cho một chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với những yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.

Theo bà Hoài, kỳ họp vừa qua có khối lượng công việc rất lớn, liên quan mật thiết đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiều vấn đề rất quan trọng của đất nước. Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 dự án luật, 39 nghị quyết, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết để điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để tháo gỡ, tạo thông thoáng cho một số địa phương, ngành, lĩnh vực. Trong đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao quà tặng các hội viên Hội Cựu chiến binh. Ảnh: Như Ý

Sẽ có hướng dẫn sắp xếp các hội quần chúng

Về một số kiến nghị cụ thể, bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp thu ý kiến về việc sớm sắp xếp, có những hướng dẫn để các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thống nhất hoạt động. Bà Hoài thông tin, cách đây hai tuần, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã báo cáo Bộ Chính trị về việc sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Theo đó, các hội quần chúng ở Trung ương dự kiến chỉ sắp xếp một số hội có chức năng tương đồng, còn lại sẽ giữ nguyên hoạt động, vừa có tính chất tự chủ vừa là “cánh tay nối dài” về công tác dân vận, góp phần tập hợp, đoàn kết để chung tay xây dựng đất nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, khi đã có kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể, vừa tránh trồng chéo, và phát huy được vai trò, trách nhiệm của các hội quần chúng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà tặng 50 hội viên Hội Cựu chiến binh 4 xã Phù Đổng, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng.