GS Bùi Văn Ga giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam

Ngày 19/12, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam nhiệm kỳ IV. Tham dự Đại hội có TS. Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Đại hội đại biểu Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam nhiệm kỳ IV là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của Hiệp hội trong bối cảnh có nhiều sự kiện chính trị quan trọng đang và sắp diễn ra.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, TS. Phan Sỹ Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam nhiệm kỳ III cho rằng, đây là giai đoạn đầy thử thách với những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường lao động và các yêu cầu mới từ quá trình chuyển đổi số cũng như hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội đã kiên trì phấn đấu thực hiện vai trò cầu nối giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động. Các hoạt động tư vấn phản biện chính sách, bồi dưỡng chuyên môn, hội thảo khoa học và hỗ trợ thi kỹ năng nghề đều được đẩy mạnh, thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Hướng tới tương lai, giáo dục nghề nghiệp được xác định là trụ cột quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tổng kết, đánh giá các thành tựu và bài học kinh nghiệm từ giai đoạn trước, đồng thời xác định phương hướng phát triển gắn liền với tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện theo luật pháp hiện hành.

Hiệp hội cũng sẽ chú trọng nâng cao vai trò kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới và xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

“Với tinh thần "Kết nối - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội thể hiện tinh thần, khẳng định quyết tâm đổi mới, tạo ra những giá trị mới để thích ứng linh hoạt và phát triển bền vững. Sự đoàn kết và trí tuệ của toàn thể đại biểu sẽ là động lực để giáo dục nghề nghiệp thực sự trở thành đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới”, TS. Phan Sỹ Nghĩa chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS. Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao, Hiệp hội đã góp phần duy trì mạng lưới hệ thống giáo dục nghề nghiệp đa dạng, phong phú với các cấp độ đào tạo, nhu cầu nguồn nhân lực ở các ngành nghề, cũng như nghề công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện rất lớn…

TS. Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kỳ vọng Hiệp hội sẽ có các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội, giúp các trường nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Quy tụ phát triển được hội viên theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, tăng cường tổ chức hợp tác quốc tế và xây dựng hiệp hội rộng mở, sáng suốt lựa chọn ban chấp hành dẫn dắt hiệp hội hiệu quả các hoạt động của Hội trong thời gian tới.

GS.TSKH Bùi Văn Ga - Tân Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hiệp hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam nhiệm kỳ IV. GS.TSKH Bùi Văn Ga - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV.