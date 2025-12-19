Cử tri Đà Nẵng hiến kế ngăn ngừa tội phạm tham nhũng tẩu tán tài sản

TPO - Cử tri Đà Nẵng cho rằng, các loại tội phạm tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, có những mối quan hệ rộng nên họ có nhiều cơ hội để tẩu tán tài sản ngay từ trước khi vụ án bị phát hiện.

Sáng 19/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề dư luận, người dân quan tâm đã được cử tri nêu lên và đặt câu hỏi đến Đoàn ĐBQH thành phố.

Một trong những vấn đề cử tri quan tâm là việc thời gian qua, việc các đập thủy điện xả lũ đã gây thiệt hại lớn đến tài sản, sản xuất và đời sống của nhân dân ở vùng hạ du. Cử tri Kiều Viết Thư (trú phường Cẩm Lệ) đề nghị Quốc hội chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc vận hành, xả lũ của các hồ chứa có thực hiện đúng quy trình, quy định hay không. Đồng thời, công khai thông tin để người dân biết và giám sát.

Cử tri phường Cẩm Lệ phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Đà Nẵng cũng nêu lên thực trạng rừng đầu nguồn bị giảm, do đó đề nghị Chính phủ có quy hoạch đầu tư dự án lớn mang tầm quốc gia về trồng rừng, trồng cây gỗ lớn, lâu năm chứ không phải trồng keo lá tràm như hiện nay. Đây là lợi ích lâu dài, là đầu tư cho tương lai bền vững, các cấp lãnh đạo cần phải có quyết sách đúng, sáng suốt.

Do đó, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ ban hành quy định pháp luật cụ thể về vận hành hồ chứa; vừa xử lý thật nghiêm trường hợp cố tình vi phạm, vừa có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp thiếu nước do dự báo sai, ảnh hưởng đến sản xuất điện.

Đồng thời có giải pháp mạnh mẽ, biện pháp hiệu quả để răn đe, thậm chí xử phạt thật nặng đối với những kẻ tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, nếu để xảy ra phá rừng, xảy ra khai thác lâm sản trái phép.

Công tác phòng chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng cũng được các cử tri TP. Đà Nẵng quan tâm.

Cử tri Phong Phú Hiệp (phường Cẩm Lệ) cho rằng: Các loại tội phạm tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, có những mối quan hệ rộng nên họ có nhiều cơ hội để tẩu tán tài sản ngay từ trước khi vụ án bị phát hiện.

Cử tri Phong Phú Hiệp phát biểu tại chương trình tiếp xúc.

Ông Hiệp cho rằng, chỉ khi có bản án kết tội của tòa án thì người bị kết tội mới được coi là người có tội, tài sản mới được xác định là tài sản tham nhũng. Trong khi, từ lúc bị thanh tra, đình chỉ công tác, kỷ luật, khởi tố, đến lúc tòa ra phán quyết, tội phạm đã có một khoảng thời gian dài để tẩu tán tài sản, dẫn tới khó khăn trong việc thu hồi và việc xử lý các hành vi tham nhũng có thể gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.

"Cử tri kiến nghị Quốc hội cần ban hành hướng dẫn quy định cụ thể, cho phép cơ quan tiến hành tố tụng hình sự áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản ở giai đoạn giải quyết nguồn tin nếu thấy cần thiết, để tránh việc tẩu tán tài sản. Các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cần phải phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với án kinh tế, tham nhũng; không để tội phạm tẩu tán tài sản nhằm thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt", ông Hiệp nêu ý kiến.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển có tính bản lề, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11%, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ về cơ chế, nguồn lực và hạ tầng. Thành phố đang tập trung rà soát các tồn tại của năm 2024 để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2026–2030. Trong đó, năm 2026 được xác định là thời điểm khởi đầu cho việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế theo chiều sâu...

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao (Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) cho biết: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, thời gian làm việc thực tế kéo dài trên 40 ngày.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 5 luật và 8 nghị quyết có nội dung quy phạm pháp luật. Trong đó, số lượng nghị quyết, kết luận mang tính quy phạm chiếm khoảng 30% tổng số văn bản của cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Quảng, nhiều chính sách mang tính đột phá, đặc thù đã được Quốc hội xem xét, thông qua hoặc cho phép mở rộng áp dụng trên phạm vi cả nước. Các quyết sách này đều xuất phát từ thực tiễn địa phương, trong đó có Đà Nẵng, như mô hình chính quyền đô thị, khu thương mại tự do và cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn tại kéo dài theo Nghị quyết số 170.

Ông Quảng cũng cho biết, bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, gắn với việc lắng nghe, tiếp thu và theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri. Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng sẽ tiếp thu đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền địa phương và Trung ương để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, tiếp tục giám sát việc trả lời, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.