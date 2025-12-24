Thanh tra đột xuất một số địa phương về vấn đề thống kê, đánh giá thiệt hại bão lũ

TPO - Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra đột xuất một số địa phương liên quan đến công tác thống kê, đánh giá thiệt hại bão lũ, đề xuất nhu cầu và việc sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện ngày 23/12 về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện nêu rõ, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12/2025, tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, "lũ chồng lũ, bão chồng bão", gây sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, thiệt hại rất lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và cuộc sống của Nhân dân.

Đến ngày 21/12 đã hoàn thành xây dựng lại 480 căn nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi. Ảnh: VGP

Thống kê cho thấy, đến ngày 21/12 đã hoàn thành sửa chữa trên 33.200 căn nhà bị hư hại, hoàn thành xây dựng lại 480 căn nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi; vệ sinh, môi trường, y tế, giáo dục, giao thông, sản xuất, kinh doanh từng bước được khôi phục...

Để đảm bảo người dân sớm ổn định lại sản xuất, sinh hoạt bình thường sau thiên tai, bão lũ lịch sử, Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục tập trung lãnh đạo, hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung".

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng khẩn trương thống kê đầy đủ, chính xác các công trình hạ tầng dùng chung, các công trình y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi… cần phải sửa chữa, khắc phục.

Cùng với đó, cần tính toán nhu cầu kinh phí để sửa chữa, khắc phục hạ tầng và khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, khả năng tự cân đối kinh phí của địa phương và đề xuất hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 24/12.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổng hợp kiến nghị của các địa phương, đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 25/12.

Thanh tra Chính phủ được giao thực hiện thanh tra đột xuất đối với một số địa phương liên quan đến công tác thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất nhu cầu và việc sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ theo quy định; báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/1/2026.