TPHCM vinh danh gần 150 tình nguyện viên tiêu biểu tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Nhiều tình nguyện viên đã thể hiện tinh thần xung kích nổi bật, có sáng kiến, giải pháp hiệu quả và trực tiếp đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Khánh Hòa.

Tối 19/12, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM cùng Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức buổi gặp gỡ, biểu dương tình nguyện viên tham gia hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra năm 2025.

Trong năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đã hứng chịu những đợt bão, lũ nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về đời sống, sinh hoạt và học tập của nhân dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu nhi. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ TPHCM, ngay sau thiên tai, các đội hình tình nguyện đã nhanh chóng lên đường, trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình và đầy nhân văn.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM, trao bằng khen ghi nhận sự đóng góp hiệu quả của các tình nguyện viên. Ảnh: Hữu Trọng

Thành Đoàn, Hội LHTN, Hội SVVN TPHCM ghi nhận những đóng góp tích cực của bạn trẻ thành phố.

Trong những ngày trực tiếp có mặt tại tỉnh Khánh Hòa - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra cuối tháng 11, các đội hình tình nguyện đã để lại những dấu ấn sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, sự kỷ luật, tính chuyên nghiệp và nghĩa tình của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Những đóng góp thiết thực, bền bỉ của các tình nguyện viên không chỉ góp phần giúp người dân Khánh Hòa sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ thành phố trong các nhiệm vụ vì cộng đồng, vì xã hội.

Nhằm ghi nhận sự tham gia tích cực, tinh thần trách nhiệm và những cống hiến ý nghĩa này, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM trao giấy chứng nhận tham gia và Huy hiệu Tình nguyện thành phố cho các tình nguyện viên tiêu biểu.

Bên cạnh sự tham gia đông đảo, trách nhiệm của lực lượng tình nguyện viên, đã có nhiều cá nhân thể hiện tinh thần xung kích nổi bật, có sáng kiến, giải pháp hiệu quả và trực tiếp đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ, lụt tại tỉnh Khánh Hòa. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cũng quyết định trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2025.

Nhận được thông tin từ tổ chức Đoàn - Hội nhà trường, bạn Lê Vũ Thanh Phương (sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM) lập tức đăng ký tham gia hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Khánh Hòa, từ ngày 24-28/11. Trong những ngày đến vùng bị ảnh hưởng mưa lũ, Phương cùng hàng trăm tình nguyện viên khác hỗ trợ địa phương vận chuyển hàng hóa, dọn dẹp vệ sinh và sắp xếp trang thiết bị tại các trường học...

"Khi xem thông tin trên báo chí về tình hình mưa bão, mình đã thấy xót và được đến tận nơi thì càng thấy thương người dân hơn nên mình đã cố gắng đóng góp công sức để chia sẻ, giúp đỡ địa phương", Thanh Phương bộc bạch.

Bạn Lê Vũ Thanh Phương (sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM) cùng anh Nguyễn Trọng Hoàng (Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Phúc Thịnh) tại buổi tuyên dương.

Thành Đoàn - Hội LHTN - Hội SVVN TPHCM đã biểu dương gần 150 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai sau mưa lũ.

Chia sẻ với sinh viên xa nhà

Chiều 18/12, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu Đô thị ĐHQG TPHCM đã tổ chức buổi gặp mặt các sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt trong năm 2025. Buổi gặp mặt diễn ra ấm áp, xúc động thể hiện sự sẻ chia chân thành giữa viên chức, người lao động đơn vị và các bạn sinh viên.

Trên cơ sở khảo sát, rà soát và nắm bắt tình hình thực tế của sinh viên nội trú, các đơn vị đã ghi nhận 613 học sinh sinh viên (HSSV) có gia đình đang sinh sống tại các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai trong năm 2025.

Từ đó, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu Đô thị ĐHQG TPHCM đã quyết định trích từ Quỹ hỗ trợ sinh viên để kịp thời hỗ trợ 49 HSSV có gia đình bị thiệt hại rất nặng, với mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/sinh viên.

ThS Phùng Thị Hương Lan tặng món quà nghĩa tình đến các bạn sinh viên.

Hàng trăm HSSV có gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai đã được chăm lo, hỗ trợ ấm áp.

Đối với 237 HSSV có gia đình bị thiệt hại nặng, trung tâm áp dụng chính sách giảm 50% giá lệ phí phòng ở của loại phòng ở. Số tiền được giảm căn cứ theo thời gian HSSV đăng ký ở ký túc xá năm học 2025-2026. Những chia sẻ nhằm tạo điều kiện để các bạn sinh viên an tâm sinh hoạt, học tập.

Bên cạnh đó, thông qua mô hình “Bếp ăn chia sẻ sinh viên”, 514 HSSV có gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt cũng được hỗ trợ sử dụng suất ăn với mức 10.000 đồng/suất, sinh viên chỉ thanh toán 15.000 đồng/suất.

ThS Phùng Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Trung tâm, khẳng định: Ký túc xá không chỉ là nơi ở, mà là ngôi nhà chung của sinh viên. Khi sinh viên gặp khó khăn, trách nhiệm của đơn vị quản lý không dừng lại ở việc đảm bảo chỗ ở an toàn, mà còn là đồng hành, sẻ chia và nâng đỡ tinh thần.