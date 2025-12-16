Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói về việc dời các trường đại học ra khỏi trung tâm TPHCM

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, một trong những mục tiêu của thành phố là giải quyết xong các vấn đề trong khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM để xây dựng nơi đây trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng tính đến việc đưa các trường đại học ở trung tâm về khu đô thị này để giải quyết tình trạng kẹt xe.

Ngày 16/12, tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị số 12 - TPHCM sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, cử tri Vũ Đức Cán (phường Đông Hòa) cho biết: Khu vực khu đô thị Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM có nhiều hầm đá, hồ đá do được khai thác trước đây, thi thoảng xảy ra những vụ đuối nước. Ông kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, tận dụng điều kiện địa hình để phát triển thành khu nghỉ dưỡng nhằm tận dụng tài nguyên, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân.

Cử tri phường Đông Hòa nêu ý kiến tại buổi gặp gỡ các ĐBQH. Ảnh: Ngô Tùng

Trả lời người dân về những vấn đề trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài cho biết, khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM có 4/5 diện tích thuộc địa bàn phường Đông Hòa (khoảng 511 ha/623 ha). Thời gian qua, Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP. Dĩ An cũ (nay là phường Đông Hòa) đã tích cực thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các dự án thành phần trong khu đô thị ĐHQG TPHCM. Nơi đây được quy hoạch xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với những chương trình, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Tài khẳng định, trong những buổi làm việc tới đây với ĐHQG TPHCM, phường sẽ kiến nghị nội dung này. Lãnh đạo phường cũng cam kết đến cuối năm 2026, phường Đông Hòa sẽ hoàn thành thu hồi các mặt bằng còn dang dở.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Ngô Tùng

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, một trong những mục tiêu của thành phố là sớm giải quyết xong các vấn đề trong khu đô thị ĐHQG TPHCM. Thành phố cũng tính đến việc đưa các trường đại học ở trung tâm TPHCM về khu vực này để giải quyết tình trạng kẹt xe trong khu vực trung tâm.

“Khu vực này đã có tuyến đường sắt trên cao (metro), rất thuận lợi để sinh viên đi học. Sau này, metro kết nối thêm đến Bình Dương và các nơi khác. Đây là nhiệm vụ lớn dành cho lãnh đạo phường Đông Hòa...”, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng đề nghị chính quyền hai phường Đông Hòa và Dĩ An làm đầu mối xử lý các vấn đề được trao đổi đã nêu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ông Trần Lưu Quang đề nghị khi phường có văn bản trao đổi với các cơ quan chức năng thì gửi cho ĐBQH để cùng theo dõi, đôn đốc và trả lời người dân sớm nhất.