Bí thư TPHCM: 'Sự hài lòng, niềm tin của người dân là thước đo rõ nhất công việc của chúng ta'

TPO - “Tinh thần cầu thị, dám sửa mình là con đường quan trọng nhất để mặt trận và hệ thống chính trị chinh phục lòng dân. Sự hài lòng, hạnh phúc, niềm tin của người dân chính là thước đo rõ ràng nhất cho hiệu quả công việc của chúng ta”, ông Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I.

Ngày 30/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo Trung ương và TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu rõ, đây là thời điểm mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo động lực đưa TPHCM trở thành đô thị hiện đại, hướng tới mục tiêu: Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước, TPHCM phát triển bền vững, hội nhập, hiện đại và nghĩa tình. Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt trong an sinh xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội. Qua đó củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Quốc Thanh

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đây là nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng với tương lai phát triển của thành phố, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, xây dựng thành phố phát triển toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cán bộ mặt trận cần dũng cảm nhận ra những hạn chế

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thu hút người dân tham gia các phong trào để củng cố mạnh mẽ niềm tin xã hội. Đoàn kết phải được thể hiện bằng hành động trong đời sống, phong trào phải trở thành hoạt động tự thân của cộng đồng dân cư. Người dân cũng phải thấy được quyền lợi, vai trò, trách nhiệm của mình trong từng hoạt động.

Ông Trần Lưu Quang tặng quà chúc mừng Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tập trung giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, đặc biệt là việc thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội. Đồng thời giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức.

Đồng thời, Mặt trận phải kiên nhẫn lắng nghe, dũng cảm sửa sai và phản hồi có trách nhiệm. Cán bộ mặt trận phải kiên nhẫn lắng nghe, phản hồi có trách nhiệm và dũng cảm nhận ra những hạn chế của mình.

Ông Trần Lưu Quang chỉ rõ, khi người dân nêu ý kiến, Mặt trận phải theo sát quá trình giải quyết của chính quyền. Nếu có sai sót, phải thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm và kịp thời khắc phục, không được để ý kiến của nhân dân bị rơi vào lãng quên.

“Tinh thần cầu thị, dám sửa mình là con đường quan trọng nhất để mặt trận và hệ thống chính trị chinh phục lòng dân. Sự hài lòng, hạnh phúc, niềm tin của người dân chính là thước đo rõ ràng nhất cho hiệu quả công việc của chúng ta”, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của công tác mặt trận.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, TPHCM trong thời gian vừa qua không chỉ thực hiện tốt việc thực hiện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân thành phố mà còn thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chung của cả nước. Bằng chứng là TPHCM được Bộ Chính trị giao để hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.