TPHCM có ứng dụng An sinh xã hội số

TPO - Ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM là kết quả của hệ thống Mặt trận thành phố nhằm đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng công nghệ trong quản lý, chăm lo an sinh xã hội hiệu quả hơn cho nhân dân.

Tiếp tục thực hiện các công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 30/11, Ban Tổ chức Đại hội tổ chức ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM.

Tham dự lễ ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM có các lãnh đạo Trung ương, TPHCM, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ứng dụng là kết quả của hệ thống Mặt trận thành phố nhằm đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng công nghệ trong chăm lo an sinh xã hội. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của hệ thống Mặt trận, góp phần quản lý an sinh minh bạch, khoa học, liên thông và chăm lo hiệu quả hơn cho nhân dân.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng các lãnh đạo TPHCM thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM. Ảnh: Quốc Thanh

Sáng cùng ngày, trong khuôn khổ Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức biểu dương các tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác cứu trợ, giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ miền Trung. Trong đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, TPHCM đã tích cực hỗ trợ trực tiếp tỉnh Khánh Hoà với tinh thần “nhanh nhất, hiệu quả nhất”.

Các tổ chức, cá nhân có đóng góp tiêu biểu gồm: Ban Từ thiện - Xã hội (Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM), Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Công tác xã hội (Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM), Thành Đoàn TPHCM, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, Công ty Môi trường Đô thị TPHCM, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, Sở Xây dựng TPHCM, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Sở Y tế TPHCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, anh Vân Minh Kiệt (phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng), diễn viên Trịnh Kim Chi (Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM).

Trong những ngày cuối tháng 11, MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ, các sở, ban, ngành thành phố, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhiều cơ quan, đơn vị đã cùng phối hợp thiết lập một mạng lưới điểm tiếp nhận rộng lớn; kết nối các lực lượng, vận động các doanh nghiệp cung ứng phương tiện vận tải. Cùng với đó là sự chung tay của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực, phân loại, đóng gói và vận chuyển hàng hoá đến các tỉnh, thành ở miền Trung. Đến nay, TPHCM đã vận động, tiếp nhận và phân phối khoảng 2.800 tấn hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ.