Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được: 'Tiếng nói người dân là mệnh lệnh để chính quyền hoàn thiện việc điều hành'

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: UBND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với MTTQ, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, xây dựng một chính quyền hành động - liêm chính - phục vụ. Mỗi ý kiến của Mặt trận, mỗi tiếng nói của người dân chính là mệnh lệnh để chính quyền hoàn thiện công tác quản lý và điều hành.

Sáng 29/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên khai mạc.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thành phố luôn xác định nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp là chủ thể, là mục tiêu và là đối tượng thụ hưởng của mọi chính sách. Trong nhiều năm, chính quyền thành phố xem Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là “cầu nối” đặc biệt quan trọng giữa nhân dân với bộ máy quản lý, góp phần duy trì sự đồng thuận, ổn định và phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham luận tại Đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Được nêu, thực tiễn cho thấy nơi nào phát huy tốt vai trò của nhân dân, nơi đó có sự đồng thuận; nơi nào có sự đồng thuận, nơi đó có phát triển bền vững. Tinh thần ấy càng được thể hiện rõ trong những thời điểm khó khăn nhất. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát hay khi thiên tai, bão lũ liên tục gây thiệt hại tại miền Bắc, miền Trung, truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố lại được khơi dậy mạnh mẽ. Dưới sự tập hợp của MTTQ, hàng triệu tấm lòng đã chung sức giúp thành phố và cả nước vượt qua thử thách.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, trong thời gian qua, chính quyền đã tập trung triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm tăng cường phối hợp với Mặt trận, tạo điều kiện để MTTQ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thành phố đã ban hành quy định phối hợp giữa các sở, ngành với Mặt trận trong giám sát dự án, bồi thường và tái định cư. Quy trình được thiết kế “rõ trách nhiệm - rõ thời hạn - rõ đầu mối”, giúp Mặt trận chủ động tham gia từ sớm vào quá trình xây dựng chính sách liên quan đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố duy trì thường xuyên các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Cải cách hành chính và cơ chế “xin lỗi công khai” được triển khai nghiêm túc.

Từ đầu năm 2025, thành phố đã cắt giảm 441 thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư từ 35 ngày còn 17 ngày; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 90,69%…

Đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội, sáng 29/11.

Tiếng nói của người dân là mệnh lệnh để chính quyền hoàn thiện

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng nhìn nhận quá trình phối hợp giữa Mặt trận, chính quyền và các sở ngành ở một số lĩnh vực vẫn chưa thật rõ ràng, dẫn đến việc phản hồi kiến nghị của người dân còn chậm. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa đồng đều, minh bạch thông tin chưa đầy đủ, làm giảm hiệu quả giám sát và phản biện xã hội…

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và xây dựng một chính quyền thật sự “gần dân - sát dân - phục vụ dân”.

Theo đó, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng nhất, phấn đấu đưa thành phố vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính. Thành phố cũng cần tăng cường chính sách an sinh - xã hội, chăm lo thiết thực cho người thu nhập thấp thông qua hỗ trợ nhà ở, nâng chất lượng trường học công lập, y tế cơ sở và phát triển thêm các thiết chế văn hóa cho công nhân, người lao động.

Đi liền đó, xây dựng đội ngũ cán bộ “trọng dân - gần dân - hiểu dân - vì dân”, với định hướng đào tạo gắn thực tiễn, tăng cường luân chuyển về cơ sở, tôn vinh các điển hình dân vận khéo và kiên quyết xử lý những trường hợp suy thoái đạo đức công vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, quy mô 14 triệu dân sau sáp nhập là nguồn sức mạnh đoàn kết, là yếu tố quyết định giúp thành phố phát triển nhanh và bền vững.

“UBND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với MTTQ, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, xây dựng một chính quyền hành động - liêm chính - phục vụ, trong đó người dân và doanh nghiệp luôn là trung tâm của mọi quyết sách. Mỗi ý kiến của Mặt trận, mỗi tiếng nói của người dân chính là mệnh lệnh để chính quyền hoàn thiện công tác quản lý và điều hành”, ông Được khẳng định.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo thành phố trao khen thưởng đến các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu trước đó, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - nói đây là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sau sắp xếp, hợp nhất từ các địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành TPHCM mới. Đại hội diễn ra trong bối cảnh vừa làm công tác chuẩn bị đại hội, vừa phải kịp thời vận động và tiếp nhận nguồn lực, hỗ trợ các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ; giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, giúp trẻ em sớm trở lại trường học.