Bí thư TPHCM: Lực lượng vũ trang, các địa phương sẵn sàng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh

TPO - Phát biểu tại phiên họp cuối năm của Đảng ủy Quân sự TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lưu ý: Lực lượng vũ trang thành phố và các địa phương chủ động rà soát, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, ngập úng, kẹt xe, hỏa hoạn, sự cố an toàn điện, dịch bệnh, chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh...

Ngày 27/11, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp cuối năm 2025 của Đảng ủy Quân sự TPHCM, Thiếu tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7, đánh giá, tình hình thiên tai, bão lũ, hạn hán... ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng Quân khu 7 nói chung, của Bộ Tư lệnh thành phố nói riêng.

Để chung tay với các địa phương vùng bão lũ, Quân khu 7 đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương.

Quang cảnh phiên họp cuối năm của Đảng ủy Quân sự TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Thiếu tướng Lê Xuân Thế phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Việt Dũng

Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị Bộ Tư lệnh TPHCM tập trung làm tốt công tác diễn tập phòng thủ khu vực, diễn tập phòng thủ dân sự cho các phường, xã, đặc khu của thành phố. Trong đó, đề ra nhiều phương án xử lý các tình huống, tránh để bị động, bất ngờ, nhất là trong công tác phòng chống thiên tai, bão lũ.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế cũng đề nghị Đảng ủy Quân sự TPHCM chỉ đạo Bộ Tư lệnh thành phố chủ động nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, cho biết, Đảng ủy Quân sự TPHCM đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi tại phiên họp. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố, cấp ủy, chính quyền các phường, xã, đặc khu của thành phố phải đặc biệt quan tâm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cùng với đó, quan tâm đến công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự, biên phòng trong xử lý các vấn đề ở địa phương.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, lực lượng vũ trang thành phố, các địa phương chủ động rà soát, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, ngập úng, kẹt xe, hỏa hoạn, sự cố an toàn điện, dịch bệnh..., sẵn sàng huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Song song đó, chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án trong mọi tình huống, tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.