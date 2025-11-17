Bí thư Trần Lưu Quang: Ưu tiên quỹ đất dôi dư cho giáo dục – y tế

TPO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định chủ trương ưu tiên khai thác hiệu quả quỹ đất và trụ sở dôi dư cho phát triển giáo dục - y tế, nhấn mạnh định hướng chuyển đổi xanh của Thành phố, đồng thời khuyến khích đổi mới cách tiếp cận trong giải quyết các vấn đề lớn...

Động thái này diễn ra khi nhiều trường đại học tiếp tục kiến nghị lãnh đạo TPHCM giao trụ sở dôi dư sau sáp nhập để mở rộng cơ sở, đóng góp cho chiến lược phát triển của Thành phố sau buổi gặp mặt lãnh đạo hơn 70 cơ sở giáo dục đại học nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện được nhiều trường đại học mong muốn được tiếp nhận để mở rộng quy mô đào tạo. Ảnh Nguyễn Long.

Trước đó, tại sự kiện diễn ra tối 8/11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh lại chủ trương ưu tiên khai thác hiệu quả quỹ đất và trụ sở dôi dư cho phát triển giáo dục – y tế, đồng thời khẳng định định hướng chuyển đổi xanh và khuyến khích các trường đổi mới cách tiếp cận khi tham gia giải quyết các vấn đề lớn của Thành phố. Bí thư cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được nhiều góp ý sau cuộc gặp.

Các trường đề xuất mở rộng cơ sở vật chất

Theo Đề án “Quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công” do Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) và Sở Tài chính phối hợp thực hiện, trước khi sáp nhập, TP.HCM quản lý gần 13.000 tài sản công nhưng dữ liệu phân tán, thiếu chuẩn hóa và tồn tại nhiều vướng mắc pháp lý, khiến hiệu quả khai thác chưa cao. Đề án đã chuẩn hóa 12.759 tài sản, xây dựng cơ sở dữ liệu hợp nhất và đề xuất cơ chế tăng phân cấp, xử lý dứt điểm các tài sản chậm khai thác, tận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi gặp mặt lãnh đạo hơn 70 cơ sở giáo dục đại học nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trên cơ sở đó, Thành phố chủ trương ưu tiên sử dụng các cơ sở đất đai và trụ sở dôi dư phục vụ giáo dục và y tế. Một số trường đại học như Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Việt Đức, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM đã gửi kiến nghị cụ thể liên quan đến nhu cầu mở rộng cơ sở vật chất.

Đáng chú ý, Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất được bố trí thêm quỹ đất và cơ sở vật chất tại khu vực trung tâm cho Trường Đại học Kinh tế – Luật, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Trường Phổ thông Năng khiếu; đồng thời kiến nghị tiếp nhận một bệnh viện hiện hữu để Trường Đại học Khoa học Sức khỏe xây dựng Bệnh viện thực hành.

Đồng hành trong chuyển đổi xanh – đổi mới sáng tạo

TP.HCM đang đặt mục tiêu phát triển thành đô thị phát thải thấp và trung tâm đổi mới sáng tạo. Nhiều trường tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này.

Trường Đại học VinUni đã hỗ trợ Thành phố xây dựng Đề án Chuyển đổi Xanh tổng thể, thúc đẩy xanh hóa giao thông – năng lượng và ứng dụng dữ liệu cho hoạch định chính sách. Trong tháng 12/2025, VinUni sẽ cùng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, kinh tế carbon và nông nghiệp bền vững dành cho cán bộ lãnh đạo của TP.HCM, Khánh Hòa và Gia Lai.

Ngày 14/11, Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM tổ chức Hội nghị Khoa học & Công nghệ quốc tế lần thứ 7 với chủ đề “Phát triển xanh – tuần hoàn trong kỷ nguyên số”, tập trung vào những nội dung Thành phố đang ưu tiên: quản trị tài nguyên, đô thị xanh – tuần hoàn, dữ liệu môi trường và mô hình kinh tế tuần hoàn cho đô thị lớn. Kết quả hội nghị sẽ được tổng hợp gửi Thành phố phục vụ quá trình xây dựng Đề án Chuyển đổi Xanh.

Tại phiên họp trù bị Hội đồng Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đề nghị nghiên cứu phát triển các trường đại học thành trung tâm khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố. ĐHQG TP.HCM hiện đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình đa cực, trong đó cực đặt tại ĐHQG-HCM được xem là trọng điểm.

Tập đoàn Giáo dục EQuest bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Thành phố trong chiến lược phát triển nhân lực số và nhân lực chất lượng cao. Đơn vị dự kiến triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật AI, STEM và công nghệ giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế mới nổi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của TP.HCM.