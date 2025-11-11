Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang: 'Hạnh phúc không chỉ đến từ những dự án lớn...'

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn mới, đặt ra khát vọng lớn vì hạnh phúc của nhân dân. Ông tin tưởng nếu mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình, thì cả thành phố sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tối 10/11, Ban công tác Mặt trận Khu phố 5, phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 với chủ đề “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn”.

Tham dự ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất.

Lãnh đạo thành phố tặng cây xanh cho Khu phố 5, góp phần xây dựng công trình “Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình” và lan tỏa thông điệp sống xanh, đẹp, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết trong chiều dài lịch sử dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh vô tận, là chìa khóa mở ra mọi thắng lợi của đất nước ta. Nhờ đoàn kết, dân tộc ta đã vượt qua bao gian khổ, chiến thắng mọi kẻ thù, và đang vững bước trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh và đầy nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi tại ngày hội.

Trên hành trình ấy, TPHCM luôn là nơi hội tụ của ý chí, của sáng tạo và tình người. Khu phố 5, phường Bình Thạnh là một ví dụ sinh động cho tinh thần ấy - nơi mỗi người dân đều góp phần viết nên câu chuyện về sự gắn bó, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Trần Lưu Quang bày tỏ trân trọng những việc làm giản dị mà chan chứa nghĩa tình của bà con nơi đây, qua các hoạt động như “Ngày Chủ nhật xanh”, “15 phút vì thành phố sáng – xanh – sạch – đẹp”, những chương trình chăm lo hộ nghèo, giúp học sinh mồ côi, hỗ trợ người bệnh, người yếu thế.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn mới, đặt ra khát vọng lớn vì hạnh phúc của nhân dân. Hạnh phúc ấy không chỉ đến từ những dự án lớn, những công trình hiện đại, mà bắt đầu từ những điều gần gũi nhất - từ mỗi khu phố yên bình, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi tấm lòng biết sẻ chia. Ông tin tưởng nếu mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo, nghĩa tình, thì cả thành phố sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn mỗi người dân Khu phố 5 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, để mỗi ngôi nhà là một “tế bào đoàn kết”, mỗi con hẻm là một “điểm sáng nghĩa tình” và toàn khu phố là một bức tranh đẹp về lòng nhân ái, văn minh và tự quản.

Tại ngày hội, Khu phố 5 phát động phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, xây dựng, thực hiện hiệu quả các công trình: Thành lập Tổ liên gia tự quản về phòng cháy chữa cháy, Tổ tự quản về vệ sinh môi trường, Tổ thanh niên tình nguyện; thăm và tặng quà 50 người cao tuổi; thăm và tặng quà Tết đến 53 người dân mắc bệnh nan y, hiểm nghèo; tặng quà 53 thiếu nhi mồ côi, học giỏi.

Bí thư Trần Lưu Quang tặng quà của thành phố cho các hộ dân trên địa bàn phường Bình Thạnh.

Lãnh đạo MTTQ TPHCM và phường Bình Thạnh tặng cây xanh và quà Đại đoàn kết đến các hộ dân.

Dịp này, Khu phố 5 biểu dương 4 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, 3 gương “Người tốt, việc tốt” tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, Ban Vận động, Quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” thành phố, Ban Vận động, Quản lý và sử dụng quỹ “Vì Người nghèo” phường, đã trao tặng 15 phần quà Đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn. Khu phố 5 cũng có các phần quà gởi đến các hộ gia đình, tặng 2 thẻ BHYT cho 2 cá nhân…