Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen 80 giáo viên tiêu biểu toàn quốc

TPO - Theo ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, các giáo viên tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2025, là những ngọn lửa thắp sáng niềm tin, khát vọng học tập và minh chứng sống động cho tinh thần yêu nghề, tận tụy và tính nhân văn của người nhà giáo.

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT, Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025”. Đây là một trong những hoạt động đặc biệt trong chuỗi tuyên dương của Chia sẻ cùng thầy cô.

Theo Ban Tổ chức, 80 thầy cô giáo được tuyên dương là giáo viên đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới; những trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trong số họ có cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.

Chương trình lãnh đạo Bộ GD&ĐT gặp mặt các thầy cô tham gia "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025. Ảnh: Dương Triều

Những ngọn lửa thắp sáng niềm tin

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân khẳng định, thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến các chính sách giáo dục và đào tạo, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gần đây nhất, Thủ tướng đã trực tiếp phát động triển khai xây dựng các trường nội trú, bán trú, với kế hoạch khởi công 100 trường trong năm nay và 148 trường nữa sẽ được hoàn thành trong hai năm tới.

Tuy nhiên, ông Lê Quân nhấn mạnh, dù chính sách có tốt, điều kiện vật chất có được cải thiện, công nghệ có hiện đại đến đâu thì vai trò của người thầy vẫn là yếu tố quyết định. Minh chứng cho điều này là 80 tấm gương được vinh danh, trong đó có 36 nhà giáo là người dân tộc thiểu số; những "thầy giáo áo xanh", những người thầy "nuôi những đứa con đồn biên phòng".

Ông Lê Quân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

"Các thầy cô đều là những ngọn lửa thắp sáng niềm tin, khát vọng học tập và minh chứng sống động cho tinh thần yêu nghề, tận tụy và tính nhân văn của người nhà giáo chúng ta", ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng thẳng thắn chỉ ra thực trạng "đáng báo động", như tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học sau lớp 9 còn ở mức cao, nhiều em không theo học tiếp mà đi làm lao động phổ thông ở các thành phố lớn; việc làm tại chỗ. Để giải quyết vấn đề này, ngành Giáo dục sẽ tập trung vào các giải pháp phân luồng, hướng nghiệp hiệu quả hơn sau trung học cơ sở.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, bài toán giáo dục và đào tạo đối với thanh niên, học sinh khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa không chỉ dừng lại ở việc "gieo chữ". Ngành đang quan tâm nhiều hơn đến những bài toán về chất lượng việc làm, chất lượng cuộc sống, nhằm bảo đảm giảm nghèo bền vững và giải quyết các vấn đề sinh kế. Ông Quân mong muốn các thầy cô tiếp tục quan tâm và cống hiến.

Nhiều giáo viên đã chia sẻ, đề xuất tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Đồng hành phát triển thanh thiếu nhi vùng biên giới

Chia sẻ với những khó khăn được các thầy cô nêu tại buổi gặp gỡ, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, sắp tới T.Ư Đoàn sẽ phát động chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi biên giới, đặc biệt tập trung nhiều hoạt động đến thiếu nhi dân tộc thiểu số có điều kiện rất khó khăn.

Chương trình này không chỉ T.Ư Đoàn mà được giao nhiệm vụ tới từng tỉnh Đoàn để mỗi đơn vị đảm nhận một, hai xã phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần cải thiện cuộc sống.

Anh Lâm kỳ vọng, thông qua chương trình được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, sẽ góp phần cùng thầy giáo, cô giáo sẻ chia được những khó khăn của các em học sinh, giáo viên vùng khó khăn biên giới.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao đổi tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cho biết, Bộ đang thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ về phát triển hệ thống trường nội trú ở khu vực biên giới. Bộ sẽ rà soát nhu cầu, từng bước mở rộng mạng lưới trường lớp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ông Quân nêu rõ, quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ là nhất quán: các trường nội trú phải được xây dựng với điều kiện dạy, học toàn diện, bảo đảm từ chương trình giáo dục mới, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, thể thao, văn hóa đến đời sống của học sinh và giáo viên.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, những vấn đề liên quan đến đội ngũ giáo viên, kinh phí hoạt động và chính sách bán trú, nội trú cho học sinh vùng khó khăn cũng đang được nghiên cứu đồng bộ.

Theo ông Quân, về lâu dài, hệ thống trường nội trú khu vực biên giới sẽ đóng vai trò quan trọng trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, phát triển nhân lực chất lượng, định hướng nghề nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, đồng thời tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Ông Lê Quân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Tại chương trình, ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long nhấn mạnh về ý nghĩa, tính nhân văn của Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô. Chương trình đã lan tỏa tinh thần tri ân, tiếp thêm động lực cho những người thầy vẫn ngày ngày cống hiến thầm lặng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tặng Bằng khen cho 80 thầy cô giáo tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao bằng khen cho các giáo viên được tuyên dương trong chương trình. Ảnh: Dương Triều